Mazazo para la U: Delegación Presidencial suspende el partido ante Cobresal y trunca su retorno al Estadio Nacional

En Universidad de Chile había expectación con el inicio del campeonato 2024, especialmente por el regreso al Estadio Nacional. Desde noviembre del año pasado que los azules han trabajado para retomar la localía en el reducto de Ñuñoa, que vuelve a ser epicentro del fútbol tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Para el domingo estaba programado el debut en el certamen ante Cobresal. Sin embargo, eso no sucederá.

Las dudas que afloraron durante la tarde del jueves, recién tres días antes del choque ante los mineros, terminaron por concretarse. La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, apoyada en lapidarios informes de Carabineros y Estadio Seguro, determinó la suspensión del partido, truncando el diseño que había elaborado Azul Azul. Incluso, durante la mañana de ayer el primer equipo de la U entrenó en la cancha del Nacional.

Según ha conocido El Deportivo, Carabineros emitió un informe rechazando la realización del juego, por falta de contingente policial. Ayer se citó a una reunión de emergencia en La Moneda, en la que se le encargó a Estadio Seguro un informe técnico en base a lo que indicaba la policía. Carabineros esgrimía que parte relevante de su contingente está en la Región de Valparaíso, apoyando en las tareas respectivas luego de los incendios, y pusieron como ejemplo lo que sucedió en la Supercopa del domingo.

Esto va de la mano con el informe que había emanado Carabineros (ignorado por la ANFP y las autoridades) recomendando suspender el cotejo entre Huachipato y Colo Colo, que de todas maneras se produjo el fin de semana y que acabó con imágenes vergonzosas de violencia sucedidas en la Galería Norte del estadio más importante del país, en el arranque oficial de la temporada. El jueves de la semana pasada, incluso, se había propuesto la idea de suspender el encuentro debido al peligro que suponía.

Se avisó que no se contaba con el contingente policial necesario. Además se hizo ver a la DP, que encabeza Constanza Martínez (hoy al mando del delegado subrogante, Jaime Fuentes), que Santiago 2023 no había hecho entrega de la totalidad del Parque Estadio Nacional, que no todas las cámaras de seguridad funcionaban y que estaba en curso un proceso administrativo de certificación.

Se espera que durante las próximas horas el organismo y las autoridades salgan a explicar públicamente la determinación.

Un problema mayor

Esta determinación sucede solo días después de haber definido el plan de seguridad para la realización del partido entre la U y Cobresal. Se había acordado reducir el aforo, de 45 mil a 32 mil personas, y 400 guardias privados fueron algunos de los puntos en concordancia. “Nos reunimos con distintas autoridades, con la Delegación Presidencial, Estadio Seguro, IND, Carabineros, Metro y con la Municipalidad de Ñuñoa y estamos tranquilos para lo que va a ser el partido del domingo”, expresó Ignacio Asenjo, gerente general de Azul Azul, confiado en que el espectáculo deportivo iba a desarrollarse con relativa normalidad.

Lo que resulta paradójico es que este mismo jueves, por la mañana, el plantel de Gustavo Álvarez tuvo una práctica en la cancha central del Nacional, con la ilusión a tope de volver a ser local en el icónico escenario. Por cierto, se instala la duda respecto a la segunda fecha del Torneo Nacional, porque la U vuelve a ser local. Está programado el duelo ante Audax Italiano para el sábado 24, en el mismo estadio.