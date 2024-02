La liga de los regresos a casa: Vidal, Díaz y Castillo protagonizan el torneo de los retornados

El Torneo Nacional 2024 arranca con todo. Ñublense recibirá a Coquimbo Unido (hoy, 21.30 horas), en un duelo que marcará el retorno de una actividad que promete tener a varios equipos como protagonistas. La vuelta de varias figuras al balompié criollo le da un condimento especial a un certamen que busca levantar su nivel.

El jueves 1 de febrero, desafiando el calor que ha azotado a la zona central del país, una multitud fue al estadio Monumental solo para ver a Arturo Vidal. Si bien la oficialización y la presentación ya había sucedido, incluso con un partido en el cuerpo (ante Everton, en Viña del Mar), faltaba un paso más para coronar el retorno del Rey a Macul: ser presentado en la cancha de Pedrero ante los hinchas, a la usanza de Europa. Lo hizo en helicóptero y se subió a un caballo, apelando a su fiel apodo. “Ojalá que a fin de año celebremos muchos títulos”, declaró con la voz entrecortada, visiblemente emocionado.

Ha sido todo un acontecimiento el regreso del hijo pródigo de San Joaquín, el futbolista con más títulos en la historia del fútbol chileno, aunque con el lunar de lo acontecido en la Supercopa y los dimes y diretes por declaraciones que han causado ruido. Cuando se presentó en sociedad en la sala de prensa del Monumental, el 23 de enero, Vidal proyectó lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile, programado para la cuarta fecha del Campeonato Nacional, con la presencia de Marcelo Díaz en el archirrival.

“Es un gran jugador, el último tiempo no lo vi en Audax, vi el otro día que en la U empezaron bien, que estaba feliz... Pero vamos a ver quién está más feliz a fin de año”, manifestó el King. “No me vale decir cualquier cosa afuera si dentro de la cancha no podré hacer lo que dije”, retrucó Carepato.

Los dos bicampeones de América con la Roja son de los movimientos más relevantes del mercado de pases local. No necesariamente desde lo económico, sino que desde lo sentimental. El significado de tener a jugadores ilustres de vuelta en su respectiva institución, transitando las postrimerías de sus carreras, le otorga otro cariz al certamen que finalmente arranca esta noche (tras el fin de la paralización convocada por el Sifup). Será el torneo de los retornados. Pura nostalgia.

El 28 de mayo de 2005, en una igualdad 2-2 con Melipilla, fue el debut en Colo Colo de Arturo Vidal. Casi 19 años más tarde, y con una extensa trayectoria fuera de Chile, está de retorno para construir otra historia. Si antes era una promesa, ahora desembarcó como el líder, derechamente la imagen institucional del elenco popular. El ex Barcelona e Inter jugó 56 partidos en su primera etapa, ganando tres títulos (Apertura y Clausura 2006, y Apertura 2007).

Cruzando la vereda, la U le entregó como regalo de Navidad a sus fanáticos el fichaje de Marcelo Díaz, quien finalmente vuelve al equipo de sus amores tras su pasada por Audax Italiano. Es también recurrir a un elemento ícono de la campaña histórica de 2011, para contar con alguien del riñón del club, aspecto de lo que carecía en los años recientes la institución que comanda Michael Clark. Díaz ganó cinco coronas con los azules: Apertura 2009, Apertura y Clausura 2011, Sudamericana 2011 y Apertura 2012.

No son los únicos casos. Si de futbolistas identificados e identificables se trata, lo de Nicolás Castillo y Universidad Católica es innato. La actual es la tercera etapa del delantero en la UC, una muy particular porque trata de reinsertarse en la alta competencia luego de una larguísima y traumática inactividad debido a una trombosis. Si bien ha tenido presencia en los amistosos de pretemporada, Castillo (goleador de los cruzados en el bicampeonato de 2016) no tiene un partido oficial desde el 15 de enero de 2022, cuando estaba en el Necaxa. Si de anotar de trata, el último gol del renquino fue el 9 de noviembre de 2019, por el América, en la liga mexicana.

Carlos Villanueva (Audax Italiano) y Emiliano Vecchio (Unión Española).

Dos de los tres elencos de colonia hicieron noticia por los retornos de dos que dejaron huella: uno en La Florida y otro en Santa Laura. Tuvieron que pasar 15 años para ver de nuevo a Carlos Villanueva con la camiseta de Audax Italiano. El Piña es uno de los últimos referentes de la tienda itálica, a raíz de su rendimiento sobresaliente en 2007, que le permitió ser elegido como el Futbolista del Año en Chile y ser parte del Equipo Ideal de América del diario El País, en un Audax que hizo 91 puntos en la temporada (y no fue campeón).

En Unión Española, está de vuelta Emiliano Vecchio luego de 12 años. El volante rosarino es la gran incorporación de los hispanos luego de una etapa de altos y bajos por Racing Club de Avellaneda, con polémicas y una rotura de ligamentos de por medio. Si bien jugó un año por los rojos, en 2012 (fue subcampeón del Clausura), su rendimiento causó impacto, tanto así que pasó a Colo Colo. El tiempo dirá si estos regresos cumplirán con las expectativas.