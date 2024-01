Unión Española oficializa el arribo de Emiliano Vecchio como refuerzo

Unión Española suma una cara conocida para reforzar el plantel de cara a la temporada 2024. Este martes los hispanos oficializaron el regreso de Emiliano Vecchio, quien se sumará a las filas del club para enfrentar los desafíos del cuadro de Independencia.

Para anunciarlo ocuparon una particular opción. Dos juveniles, se enfrentaron en un tradicional piedra, papel o tijera para elegir a los compañeros. Así se fueron repartiendo los jugadores del plantel hasta que uno de ellos llamó a Vecchio, quien apareció con un balón. “Bueno, chicos, vamos a jugar”, dice el volante.

Luego, a través de la página oficial del club, entregaron más detalles. “¡El anhelo de toda la Familia Hispana hoy se hace realidad! Emiliano Vecchio vuelve a vestirse de Hispano y es oficialmente flamante refuerzo de Unión Española para la temporada 2024. Tras gestiones realizadas por la directiva de nuestra institución, se concreta su retorno -luego de 12 años- al club con el que brilló en Chile”, comienzan indicando.

“La historia del habilidoso volante junto al Rojo se remonta a comienzos de 2012. Tras destacar con Defensores de Belgrano del Torneo Argentino B, recala a Independencia para transformarse en el mediocampista ofensivo de la escuadra dirigida, en ese entonces, por José Luis Sierra”, añaden a continuación.

“Con la 10 en la espalda no dejó de brillar. Disputó un total de 47 partidos y anotó 16 goles. Rendimiento individual y colectivo que permitió al Gigante de Colonias disputar la final del Campeonato Clausura 2012 frente a Huachipato, en la recordada definición a penales en Talcahuano”, prosiguieron.

Así, tras repasar su recorrido, le dieron la bienvenida. “Esperamos sea una nueva etapa llena de triunfos, goles y muchas alegrías. ¡Ya te queremos ver jugando en la Catedral, “Gordo” querido!”, cerraron.

“Era un buen momento para volver”

Emiliano Vecchio también tuvo tiempo para pronunciar sus primeras palabras en el equipo que lo vuelve a acoger. “Siempre las sensaciones son muy buenas de estar acá. Me siento como en casa. Me hace sentir de esa manera la gente del club, los hinchas. Entendí que era un buen momento para volver. Después de 12 años aún tengo muchísimo para dar. Vengo con mucha experiencia para ayudar a mis compañeros en lo que necesiten. No solamente en lo contractual, sino también en lo familiar era difícil venir, pero se dio esta posibilidad, pero con la familia dijimos que era momento de probar, de venir, sintiéndome en plenitud para dar muchísimo”, comentó el volante.

“Tanto los chicos que llegaron como los que están, creo que hay un buen equipo, un gran plantel hay un entrenador con muchísima experiencia y yo vengo a vaciarme, a dar todo de mí para poder hacer lo mejor con mis compañeros”, continuó.

“En mi carrera siempre intenté estar y dar lo mejor en los planteles para conseguir los campeonatos. Mi vida es eso, es intentar ganar siempre. También hay grandes equipos y en el fútbol solamente gana uno, pero intentaremos hacer un grupo fuerte, competitivo, que salga a ganar en todas las canchas como el escudo lo merece e intentar buscar ese campeonato que me fue esquivo cuando estuve acá. Intentaré dar lo mejor para que logremos eso”, agregó.

“A los hinchas, decirles que vengan, que acompañen. Que llenen la cancha. Vamos a prepararnos para dar lo mejor, y en lo personal agradecer siempre, que esta es mi casa”, cerró Vecchio.