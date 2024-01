“Es un toque de alerta”: los fuertes dardos de Mario Salas contra Colo Colo, la UC y la U

El mercado de pases se ha transformado en un dolor de cabeza para Ñublense, ya que en vez de contratar refuerzos en alguna posición clave, están buscando jóvenes que cumplan con la regla de minutaje sub 21.

¿De que se trata esta norma? Todas los clubes que competirán en el Campeonato Chileno 2024 deberán incluir en sus oncenas jugadores menores de 21 años hasta que sumen 1.890 minutos de juego (21 partidos). “Hemos tenido que recurrir a jugadores de otros equipos para cumplir con la norma. Estamos justamente en eso para poder cumplir con lo que pide la ANFP”, reveló Mario Salas en TNT Sports.

Y fue así como llegó Flavio Moya de la U, Benjamín Araneda de Palestino, ambos de 18 años, y están en conversaciones con Renato Huerta (19) del cuadro azul. “Ñublense no escapa al problema de la gran mayoría de los clubes chilenos. Se está transformando en un tema”, insiste el ahora adiestrador de los chillanejos y agrega que “se pierde el espíritu de la regla al cumplirla con jugadores de otros equipos”.

El hombre que no pudo salvar a Magallanes del descenso, en la temporada pasada, reconoce que los varias instituciones no trabajan bien su cantera, o no lo hacen como deberían, “y eso es un toque de atención y un llamado de alerta para invertir recursos que les permitan a los clubes vender jugadores y sustentarse”.

Pero el director técnico que alguna vez dirigió a Universidad Católica y Colo Colo también repasó la poca solidaridad de los clubes grandes en este tema y lanzó una dura crítica para ellos. “Uno recurre a los grandes, porque la mayoría de los clubes que tienen sus jugadores y pueden cumplir con la regla, no los prestan. Y los grandes facilitan los jugadores que ellos consideran que te tienen que prestar. Generalmente no son jugadores con minutos en Primera División y, a veces, no han debutado”, explicó.

Luego enfatizó en que “te entregan una lista de jugadores que ni siquiera tienen minutos profesionalmente. Entonces es una apuesta y para los clubes que tenemos ese problema, es al todo o nada”. Desafío que puede resultar positivo o negativo para las entidades con menos cantera y recursos, pero que también puede destapar un talento.

“Puede que le pegues el palo al gato, como Ñublense lo hizo con Alexander (Aravena) en su momento. O realmente tengas serios problemas para armar el equipo. Es un tema que se está transformando en un problema grande en algunos clubes. Es un toque de alerta para empezar a invertir en las divisiones menores”, concluyó Salas.