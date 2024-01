Históricos al cuerpo técnico, reunión con entrenadores y habitación con miras a la cancha: el estilo Gareca llega a Juan Pinto Durán

Ricardo Gareca no ha parado en sus primeras horas como seleccionador de Chile. Arribó ayer por la tarde, por la noche tuvo su presentación oficial y, en el intertanto, tomó algunas definiciones, como una gira en la que visitará a los jugadores nacionales que actúan en Europa. El Tigre activa el plan para darle su identidad a la Roja, después del turbulento inicio de las Eliminatorias en la gestión de Eduardo Berizzo. De hecho, habrá cambios. El flamante seleccionador reabrió las puertas para todos, una consideración que incluye a quienes desaparecieron de las convocatorias en el último ciclo. El ejemplo más gráfico es Claudio Bravo.

El retorno de los históricos no solo se producirá dentro del campo de juego. En Perú, Gareca hizo un guiño importante, que luego se sumó a una incorporación relevante a su staff: la de Nolberto Solano, emblema del fútbol incaico, como ayudante técnico. En Chile se plantea lo mismo: en la ANFP ya saben que está en plena búsqueda de laderos que luzcan trayectorias de excepción vinculadas a la Roja. Para el mismo puesto que en Perú desarrolló Solano se evalúan opciones. Un nombre que siempre ha generado atracción en Quilín es el de Jean Beausejour, bicampeón de América y quien defendió a la Roja en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, hoy dedicado al comentario televisivo. Inicialmente, Gareca matizó la necesidad, confiando en los nombres que le presentó la ANFP de funcionarios disponibles.

Como preparador de arqueros una opción es Nelson Tapia, mundialista en 1998. El ex golero cruzado ejerció como técnico en Ecuador. Con él ya hubo acercamientos. Incluso se habló del aspecto económico.

Gareca quiere estar cerca de todo el espectro futbolístico, tal como en su paso por el país incaico. En ese contexto, pretende reunirse con los entrenadores del torneo local para darles a conocer su propuesta, que incluye un plan que puede generar roces: mantener un contingente trabajando permanentemente en Pinto Durán.

Tour guiado

El estratega quiere conocer a fondo el escenario que encontrará. Esa aspiración incluye, por cierto, la infraestructura con la que contará para desarrollar su labor y la forma en que podrá utilizarla para orientarse hacia sus propósitos. Cada detalle cuenta para un entrenador que se caracteriza, precisamente, por no dejar aspecto alguno al azar con la finalidad de conseguir sus objetivos, una situación de la que han dado cuenta varios de los dirigidos que ha tenido a lo largo de su trayectoria.

El viernes, el estratega visitó Juan Pinto Durán, el histórico complejo en el que la Selección se prepara para sus compromisos de toda índole. En el recorrido estuvo acompañado, entre otros personeros, por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y por el gerente de Selecciones, Rodrigo Robles. En Macul, Gareca pasó un rato agradable. Fue recibido atentamente por el personal que trabaja en las instalaciones, de quienes recibió los respectivos parabienes.

Gareca, en Juan Pinto Durán. (Foto: Pepe Alvújar / Comunicaciones FFCh)

Las imágenes que reveló la ANFP exhiben al estratega observando las canchas, las salas de máquinas y, en general, todas las instalaciones del recinto. El médico Fernando Yáñez fue uno de los guías. Le explicó, por ejemplo, acerca del equipamiento con que cuenta el complejo para el desarrollo de las funciones que deberá cumplir junto a sus colaboradores más cercanos. Naturalmente, le ofreció una colaboración plena. Gareca escuchó atentamente los comentarios. De su parte hubo observaciones favorables. En general, lo que vio superó sus expectativas.

“Estuvo muy buena la visita. Aparte de recorrer todo el complejo para que lo conociera, se le fue explicando cada una de las cosas que se están haciendo y las que ya se han realizado”, explica Rodrigo Robles, el gerente de Selecciones, a El Deportivo.

La sorpresa

Gareca consultó todo lo que pudo y recibió explicaciones que satisficieron sus inquietudes. En general, su sensación se acercó bastante a la sorpresa y, en la misma línea, a la satisfacción plena por lo que vio. No porque esperara un escenario menos cómodo sino porque lo que encontró superó ampliamente sus expectativas. “Fue interesante la charla respecto de la remodelación y ampliación del complejo en todo ámbito. Tuvo una buena conversación con Fernando Yáñez y le explicó su equipo de trabajo. Visitamos la clínica, los dos gimnasios, el camarín, las habitaciones, la cocina, la sala de charlas, las canchas. Todo. Lo llevé a que se reuniera con el grupo de cancheros, con los equipos de mantención. Se fue contento”, grafica Robles.

En ese contexto, hubo un sitio que atrajo especialmente la atención del estratega. “Le llamó poderosamente la atención el estándar del hotel. Le sorprendió para bien el estado de la infraestructura, que está prácticamente nueva, porque fue remodelado hace muy poco”, profundiza el funcionario. Al entrenador le mostraron detalladamente las habitaciones que ocupan los jugadores, todas debidamente equipadas y, especialmente, la que utilizará durante su estadía en la Roja, que ambas partes esperan que se mantenga por largo tiempo y que desemboque en el cumplimiento del gran objetivo para el que fue contratado: la clasificación al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Si se logra, de hecho, la permanencia del adiestrador se extenderá automáticamente, según el contrato que se suscribió esta semana. Ahí, planteó una exigencia: quiere una recámara con vista a las canchas. En Macul recordaron a Marcelo Bielsa. También preguntó por la zona en que se proyectan los videos y se realizan las charlas técnicas. Otra definición del técnico: se radicará en Santiago, con la idea de pasar el mayor tiempo posible en el país y solo salir para misiones específicas.

Otro aspecto fundamental del recorrido de Gareca fue la revisión de las canchas. Ahí, precisamente, el entrenador recibió una certeza y una alentadora promesa. “Las canchas están en un proceso para tenerlas listas antes de marzo. Siempre se hace en esta etapa para que quede mejor. En febrero van a estar en un nivel óptimo”, sostiene Robles. Lo anterior no implica que el estado actual no haya resultado satisfactorio para el DT, considerando, por ejemplo, que los utilizó la selección Sub 23 para preparar el Preolímpico, sino que la aspiración de la ANFP es que cumplen con estándares de nivel mundial. De hecho, uno de los diálogos más profundos que sostuvo el estratega fue el que animó con los cancheros que se encargan de mantener los campos de juego en condiciones ideales para desarrollar fútbol de alto rendimiento e intensidad. El último principio es, precisamente, el que Gareca no transa. Y el que los seguidores de la Roja más han reclamado desde se fueron Bielsa y Jorge Sampaoli.