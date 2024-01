Desde un córner pasado a inventar la muerte del hermano: el nutrido historial de polémicas del retornado Emiliano Vecchio

El paso de Emiliano Vecchio por el fútbol nacional no solo estuvo marcado por los goles. El volante ofensivo, que sumó experiencia en territorio nacional en Unión Española y Colo Colo, dejó también una serie de polémicas en su anterior ciclo en el fútbol local.

Una de las más recordadas ocurrió en la última fecha del Torneo de Transición de 2013 cuando junto al Cacique se enfrentó a los los hispanos que tenían la primera opción de salir campeones. El argentino fue bastante criticado por la forma en la que jugó ese día, acusándolo de jugar hacia atrás y de faltar al profesionalismo. Años más tarde reconoció que lo había hecho a propósito.

“Yo jugaba en Unión Española. Pierdo la final en penales. Me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo Colo contra Unión Española. Si nos ganaban, eran campeones. Si nosotros ganábamos, el campeón era un clásico rival nuestro (la UC)”, comenzó explicando en 2021.

“Por el amor que yo le tengo a Unión y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española, salimos campeones. Los córners fueron un poquito pasados”, complementó. Y, efectivamente, una de las imágenes más recordadas de aquel encuentro es que los tiros de esquina servidos por Vecchio terminaron con el balón muy alejado del área.

Claro que con el tiempo el volante comenzó a utilizar su cuenta de Twitter para disparar preferentemente contra la Universidad de Chile. “Vamos con todo colo colo…. Sos el más grande!!!!. Ellos ven la camiseta blanca y le tiembla las piernas ( no audax) jejejeje” (sic), publicó en su cuenta de Twitter en plena disputa del Torneo de Apertura y semanas después de que los albos se quedaran con el Superclásico.

Pero una de las polémicas más duras llegó en enero 2015 cuando arremetió contra Johnny Herrera. “Hay algunos que abusan del Twitter y que salen hablando de los cristianos y que se acuerdan de la Biblia cuando les conviene”, lanzó el exportero. Vecchio contestó: “No me avergüenzo de leer la Biblia…Sí me avergonzaría salir todos los días a la calle sabiendo que mate a una persona, que cara rota” (sic), replicó el volante trasandino en su cuenta de Twitter.

Con el pasar del tiempo todo volvió a la calma. “En la última hora he meditado mucho lo que pasó y comprendo que los intercambios de opiniones y ciertas polémicas son parte del fútbol y muchas veces le ponen condimento al espectáculo, pero en este caso creo que a todos se nos pasó la mano entrando en temas personales que no corresponden claramente”, reconoció el golero en un audio enviado por Universidad de Chile. “Si bien no me he burlado de las preferencias religiosas de nadie de Colo Colo, y nunca lo haría porque yo también soy creyente, entiendo que hay personas que malinterpretaron y lamento mucho que lo hayan tomado de esta forma”, continuó. Por último, el golero aseguró que no volverá a hablar de este incidente. “Por mi parte quiero dar por superado todo este episodio y no hablaré más al respecto”.

“Matando” al hermano

Otra polémica registrada por Vecchio en el fútbol chileno ocurrió cuando defendía la camiseta de Unión Española. En 2012 le dijo al en ese entonces técnico José Luis Sierra que su hermano había fallecido para viajar a Argentina. Sin embargo, en Santa Laura se enteraron que todo era falso y el cuerpo técnico decidió castigar por varias semanas al futbolista. “Esa fue bravísima. Organizo el casamiento, no tenía un centavo. Me prestaron la plata. Pago el casamiento. Tarjeta y todo. 160 personas. Me la jugué toda, pagada como en cinco años. El técnico me dijo que en esa fecha yo no me podía ir porque teníamos un partido complicado. En Unión Española, con el Coto Sierra, mi papá”, dijo Vecchio en diálogo con TyC Sports.

“La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano más grande; Jesús, lo maté. Era como más creíble. Pero me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio o dos meses”, complementó.

Y si se trata de situaciones curiosas, resalta una en particular con Colo Colo. En el 2014, el técnico Héctor Tapia decidió sustituir a Vecchio y este salió con una mala actitud y el propio técnico había apuntado que todo se resolvería en la interna del camarín.

Así, en la conferencia de prensa posterior, el volante salió con ocupando un cuello ortopédico y con vendas que le cubrían la cabeza. “El tema está solucionado con el grupo. Lo hablamos y nos entendimos como hombres. Todos nos podemos equivocar. Así que para darle un corte a esto, el grupo está unido. Estamos bien”, señaló entre risas.