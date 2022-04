La nueva polémica de Emiliano Vecchio: finge una lesión y es descubierto por su club en Argentina

Emiliano Vecchio sumó una polémica a su carrera. El futbolista de Rosario Central fingió una lesión y fue descubierto días más tarde, según informó el cuadro canalla mediante sus redes sociales. Aún se desconoce si el volante recibirá sanciones por lo ocurrido.

El pasado miércoles, el ex mediocampista de Colo Colo le manifestó al cuerpo médico que sufría de un dolor en el sóleo, razón por la que abandonó las prácticas del equipo y por la que fue citado un día después para realizarse exámenes, con el objetivo de conocer la gravedad de los problemas que este mismo acusó.

Sin embargo, el transandino de 33 años no acudió a la hora establecida al centro médico para realizarse las evaluaciones correspondientes y, cuando lo hizo, fue sometido a una resonancia magnética que tuvo como resultado que el jugador se encontraba en plenas condiciones. La situación generó molestia en el club, que se refirió posteriormente a la situación. De momento, Vecchio ha guardado silencio ante lo sucedido.

No es primera vez

Durante su paso por el fútbol chileno, específicamente en Unión Española, el volante ya había recurrido a una mentira para ausentarse, en aquella ocasión, a un partido con el cuadro hispano. En 2012, le dijo a José Luis Sierra, su entrenador, que su hermano había fallecido, por lo que debía viajar de urgencia a su país natal.

Sin embargo, en Santa Laura se enteraron que todo era falso y el cuerpo técnico decidió castigar con varias semanas sin jugar al futbolista, quien, años más tarde, recordó el momento en diálogo con TyC Sports.

“Esa fue bravísima. Organizo el casamiento, no tenía un centavo. Me prestaron la plata. Pago el casamiento. Tarjeta y todo. 160 personas. Me la jugué toda, pagada como en cinco años. El técnico me dijo que en esa fecha yo no me podía ir porque teníamos un partido complicado. En Unión Española, con el Coto Sierra, mi papá”, dijo Vecchio.

“La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. No tuve mejor idea que decir que se había muerto mi hermano más grande; Jesús, lo maté. Era como más creíble. Pero me descubrieron y me dejaron en castigo como un mes y medio o dos meses”, complementó.