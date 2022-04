Jeisson Vargas: “En su momento no le dediqué el cien por ciento del tiempo a mi carrera; hoy sí lo hago”

Jeisson Vargas (24) no acostumbra a hablar con la prensa. Durante su carrera, que se inició en Universidad Católica y que registra pasos por Argentina y Estados Unidos, pocas veces se detuvo a analizar con los medios de comunicación su presente o futuro. Ni cuando fue apuntado como parte del recambio en la Roja ni tampoco cuando sumó acusaciones de indisciplina, que muchas veces lo pusieron en diferentes portadas. Vargas, según revela en esta entrevista con El Deportivo, solo le da explicaciones a los suyos.

Hoy, sin embargo, el futbolista nacido en Recoleta asegura estar viviendo una nueva etapa. Se le escucha maduro. Cada respuesta la piensa, con tranquilidad, y luego la transmite. Habla de su pasado y su presente. Frente a Palestino, asume que se jugarán parte importante del proceso de Santiago Escobar, el cuestionado técnico de la U al que Azul Azul ya le está buscando reemplazante en caso de que el nivel del equipo continúe en caída libre.

¿Asume que frente a Palestino se juegan la continuidad de Santiago Escobar?

Siempre el partido que viene es el más importante y en este caso es el que jugaremos contra Palestino. Este encuentro es importante para el club, para la hinchada, para el cuerpo técnico, para nosotros... Pero todos los partidos son así. Hoy es ante Palestino y la otra semana nos tocará otro rival.

Pero cualquiera sea el resultado, influirá directamente en el proceso de Escobar...

Pienso solo en que una victoria conlleva puras cosas positivas. Si le ganamos a Palestino, será muy positivo para el club.

¿Siente que están preparados para ganarle a Palestino y entablar una racha de resultados positivos?

Hemos trabajado mucho y por momentos, hemos tenido buenos pasajes de juego. Creo que ahora debemos sostener eso. Pero lo que nos ha faltado es la eficacia y cuando la tengamos, podremos cerrar los partidos.

¿Por dónde pasa la falta de eficacia?

Es algo más personal, pero en los partidos también hay rivales y también juegan. Sí te puedo decir que no pasa por falta de entrenamiento o por alguna otra razón.

¿Habrá una carga sicológica al acumular malos resultados, pese a que -según usted- se trabaja bien en la semana?

Si la hay, es normal. Siempre habrá frustraciones cuando no te salen las cosas o los resultados no se dan como uno espera. Pero no vengo a entrenar pensando que el fin de semana no vamos a ganar el partido de turno, todo lo contrario. Me levanto pensando en que vamos a dar lo mejor de cada uno.

¿Le molesta que se esté buscando técnico, cuando Escobar aún no se va de la U?

No me dedico a leer mucho las redes sociales ni a escuchar lo que se dice en los programas de fútbol. Pero hoy nosotros tenemos un técnico que es Santiago Escobar y creo que sería una falta de respeto, más allá de que se tomen o no decisiones, hablar de traer otro técnico o de la posibilidad de que eso suceda.

¿Debe seguir Escobar en la banca de la U?

Eso es algo personal. No debo hablarlas contigo u otra persona, porque eso me lo guardo para mí. Lo sabrán quienes deben saberlo, pero no soy yo quien toma esas decisiones, por lo que a mí no me corresponde hablar de eso. Lo que me toca es entrenar al máximo y dar lo mejor de mí en cada partido.

¿El plantel está alineado con el proyecto de Escobar?

Este es un grupo que es bien unido. Bastante. De hecho, pese a que somos varios jugadores nuevos, se ha hecho un muy buen grupo y todos tenemos las ganas de sacar esto adelante.

Todo es nuevo y, como es un equipo grande, no se le da el tiempo que requiere para que el proyecto funcione...

Es normal eso. Pero también creo que hay que darle tiempo a este equipo, pues no todo funciona a la primera. Pero en este club, por más que lo necesites, no tienes ese tiempo para adaptarte.

Jeisson Vargas, durante el partido de la primera fecha ante La Calera. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

¿Cuánto hay que esperar para ver a la U que ustedes sueñan?

Es un grupo nuevo, pero la U no espera. Se tienen que dar los resultados, porque Universidad de Chile no espera a sus jugadores ni a su técnico. Aquí solo se debe ganar.

¿Le afectan los rayados de los hinchas en el CDA por el bajo nivel del equipo?

La U es un equipo grande y tiene la responsabilidad de ganar. Y la gente se manifiesta, porque necesita que su equipo vuelva a ganar y estar donde siempre debe. Ese lugar es en los primeros lugares y peleando copas internacionales.

Siempre ha dicho que estaba muy bien en La Calera, ¿por qué viene a la U?

Fueron dos años en La Calera y me sirvieron mucho en el ámbito personal y familiar. No fue tan difícil tomar la decisión. Obviamente, lo hablé con mi esposa, mi familia, la gente que me asesora, mi representante y encontramos que este equipo era la mejor opción para mi futuro, porque se iba a armar un proyecto nuevo y estaba la motivación de cortar la mala racha que venían teniendo como equipo, donde peleaban el descenso o no obtenían los resultados a los que estaban acostumbrados.

Pero fue una decisión arriesgada considerando que los azules vienen peleando el descenso hace tres temporadas...

Mi vida ha sido súper esforzada y me gusta este desafío. Obviamente no lo haré solo, pero sí me gusta ser parte del grupo que intenta poner a la U donde siempre debe estar, que no es otra cosa que peleando títulos y copas internacionales.

¿Su llegada a la U la toma como la gran chance para que su carrera vuelva a despegar?

Sí. También era una de las razones que tenía para venir a Universidad de Chile. La vitrina de la U, al ser un equipo grande, me permite jugar mucho con el futuro de mi carrera. Sí, te podría decir que este club es una chance para dar el salto que necesito.

¿Jeisson Vargas tiene una deuda con el fútbol?

Al contrario, todo se lo debo al fútbol…

Se lo pregunto porque con el talento que tiene podría estar en otra liga, una de mayor nivel…

No. Yo me esfuerzo mucho y la mayoría de mis compañeros también. Los dos años que estuve en La Calera me ayudaron a madurar como persona y como profesional. Hoy le dedico el cien por ciento de mi tiempo a mi carrera y creo que si hubiese pensado como ahora, hace cinco años atrás, quizás todo sería distinto. Pero eso no pasó y hoy debo vivir el presente y ese presente hoy está en la U.

¿Hubo indisciplina en su carrera?

De mí siempre se han hablado muchas cosas…

Por eso se lo pregunto…

No soy de salir a aclarar las cosas que se dicen de mí. Tampoco las voy a desmentir. Lo que me pasó o no me pasó lo saben los que deben y nadie más. Y sí, se pueden decir muchas cosas de mí, pero si alguien se sienta a conversar conmigo verá a una persona totalmente diferente a lo que ha escuchado o leído de mí. Ahora, sí creo que en su momento no le dediqué el cien por ciento del tiempo a mi profesión, a mi carrera, y hoy sí lo hago.

¿Qué pasó en La Calera que pudo dar ese salto que tanto buscaba?

Pasaron muchas cosas, pero principalmente creo que encontré mi lugar en el mundo y me sentía bien, cómodo, feliz. También nacieron mis hijos y todo parte por ahí, porque me di cuenta de que debía ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo y un buen hermano.

¿Ser papá le cambió la vida?

Claro que sí. Tengo un hombre y una mujer y los dos son mis regalones. Uno es muy tranquilo y la otra es un poco más traviesa, pero ambos son mis amores.

¿Cuáles son sus metas en el fútbol?

La U es una vitrina muy grande y yo puedo aprovecharla de muy buena manera. Puedo tener buenas actuaciones, ser llamado a la Selección y una posible venta futura a un equipo del exterior.

¿Dónde le gustaría jugar en el exterior?

Cuando era chico, siempre me gustó el Barcelona. Pero es la liga española la que me seduce, por el buen trato al balón que le dan y el juego colectivo… De chico siempre lo he dicho, pero después uno se da cuenta de otras cosas en el fútbol, que van más allá de la diversión…

¿Cómo cuáles?

Como encontrar un lugar donde te puedas sentir bien. No saco nada con irme a un equipo y no me sentirme bien. Juega mucho ese tema personal, de sentirse cómodo y satisfecho con tu trabajo.

¿La lesión crónica que tiene no influye en sus sueños?

Eso salió también muchas veces. Se habló mucho de que tengo una lesión crónica desde el 2018 y lo que yo tengo es una pubalgia que me afectó a fines de octubre del año pasado. Y esa fue la razón por la que no terminé jugando los partidos de Calera y hasta el día de hoy, me la trato.

¿De qué forma?

Hago muchos esfuerzos para poder estar en los entrenamientos y en los partidos. Pero hago mucho trabajo kinésico y tomo analgésicos para el dolor.

¿Cómo es jugar con dolor?

Es algo que te limita mucho y es complicado, pero trabajo mucho para que esto no afecte mi rendimiento en la cancha y en mi vida diaria.

Tiene solo 24 años, pero una enorme experiencia, ¿qué les diría a Osorio y Assadi, dos futbolistas de la cantera estudiantil, que empiezan a mostrar sus primeras armas?

Les digo que esto es un trabajo. Que hay que preocuparse de entrenar, de jugar, de descansar y de alimentarse bien. Además de dedicarle el cien por ciento a esta carrera, que si bien es corta, uno debe estar enfocado todo el tiempo.

¿Se siente cómodo jugando con ellos?

Llevamos poco tiempo como plantel, pero en estos últimos partidos me ha tocado jugar con ellos, pero también con otros compañeros. No creo que sea algo como quién está al lado, yo me siento cómodo cuando hago las cosas bien y el equipo anda bien. Es ahí donde yo me siento cómodo.