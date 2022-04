Plan de emergencia: la U le busca reemplazo a Escobar por si el equipo no levanta

En Universidad de Chile se anticipan a la jugada. No quieren cometer errores de temporadas pasadas, en la que la salida de un técnico terminaba lapidando cualquier aspiración del equipo estudiantil. Frente a la paupérrima campaña de Santiago Escobar, técnico que llegó durante el presente torneo, en Azul Azul inician la búsqueda de estrategas por si el equipo no levanta. No quieren interinatos de ningún funcionario de la institución. Escobar, a quien se le puso marzo como mes clave para definir su continuidad, no logró pasar la prueba.

Lo cierto es que en La Cisterna se asume que el proceso de Sachi poco a poco empieza a enterrarse. La caída frente a Coquimbo, uno de los colistas, fue un duro golpe para el futuro del estratega. Más si se le consideran las derrotas previas en los clásicos. Contra Colo Colo no estuvo a la altura y frente a la UC, solo en el segundo tiempo, logró ser un equipo competitivo.

Frente a tal escenario, en la U ya miran nombres y tiran líneas. Quieren un estratega que los ayude a retomar el protagonismo que hace tanto tiempo se perdió en La Cisterna. Buscan un estratega con personalidad y capaz de darle tiraje al principal activo que hoy parece tener la U: la cantera. Frente a tal escenario, el nombre de Pablo Vitamina Sánchez ha sido sondeado por el equipo laico, entre otros. Martín Lasarte es otro de los postulantes que miran en el CDA.

Frente a Palestino, en el duelo que se jugará este sábado, Escobar puede jugarse su última carta. Si gana jugando bien, el estratega ganará una vida pese a que la búsqueda continuará. Si cae, y los azules logran cerrar el plan B, el estratega cafetalero dirá adiós en su primer paso por el fútbol chileno.

En el equipo azul el tema de la salida de Escobar ya se conversa. Incluso, durante los últimos días aparecieron rayados en el portón del CDA pidiendo la salida del técnico. “Renuncia Escobar”, “respeten la cantera de la U” y “hasta cuándo te escondes Clark, da la cara” fueron algunos de los mensajes dejados en las paredes del recinto.

En el plantel intentan mantenerse al margen de la presión que hoy recae sobre los jugadores. “No estamos pensando en que si perdemos va a salir el técnico. Esas decisiones las toman otras personas. Lo único que pensamos es salir a ganar el próximo partido”, dijo Jeisson Vargas, el volante azul.

Del mismo modo, el equipo laico también piensa en refuerzos para el segundo semestre. La idea es sumar defensores central, un latera por la derecha y un volante que le dé salida al equipo. Frente a tal escenario, Mauricio Isla, uno que está totalmente identificado con los laicos, asoma como prioridad. El Huaso no es considerado en Flamengo y su alto salario en el equipo brasileño, que bordea los US$ 120 mil mensuales, ayudaría a que se pusiera fin de manera anticipada su vínculo con el elenco de Río de Janeiro (termina en diciembre).

Los números de Escobar

El registro de Escobar no logró convencer a los laicos. Los dirigentes del club están muy disconformes con su desempeño. De los nueve duelos que ha jugado la U, ha ganado tres, empatado uno y perdido cinco, posicionándose en el décimo lugar del campeonato. Ha marcado 13 conquistas y ha recibido 15 en contra, lo que la ubica como una de las defensas más batidas, solo superada por Deportes La Serena, que tiene 18, e igualada con la UC y Coquimbo. Su diferencia, en tanto, es de -2.

El 37% de rendimiento de Sachi, incluso sin considerar el Torneo de Verano que se disputó en Argentina y en el que cayó en sus dos partidos ante Colo Colo y Boca Juniors, refleja el opaco momento de los azules, que están a cuatro puntos del descenso y a siete del líder.

El fantasma de una nueva lucha con el descenso a final de campeonato, tal como ocurrió en la temporada pasada, obliga a Azul Azul a tomar medidas con el entrenador, quien ya manifestó hace unas semanas que no renunciará al club, pese a su complicado presente. Los de La Cisterna están hoy dos unidades del descenso directo. La U no encuentra el camino y Escobar parece cada vez más lejos del club.