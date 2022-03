Santiago Escobar descarta renunciar a la banca de la U: “En la primera dificultad, no me voy a entregar”

La voz de Santiago Escobar no se había escuchado desde que Colo Colo arrasó con su equipo en el estadio Monumental. Y entre medio se dijo que había puesto su cargo a disposición y que su jefe, Luis Roggiero, ya estaba buscando un nuevo entrenador para Universidad de Chile.

Pero el estratega colombiano no se movió de La Cisterna y este jueves -a las 20:030 horas- enfrentará a Curicó en el Santa Laura. “Llegaré al partido pensando que será una linda noche y un día feliz para todos”, aseguró en rueda de prensa. Palabras que intentaban dejar atrás la crisis que vive la entidad laica y echaban por tierra una posible renuncia del adiestrador. “Tengo el derecho y me siento con fuerzas para luchar contra la adversidad y en la primera dificultad, no me voy a entregar ni voy a claudicar”, sostuvo.

Luego agregó que está acostumbrado a la presión que surge, cuando una escuadra tan importante como la estudiantil anda mal. “Son 24 años en esta profesión y en cada club en el que he trabajado, he sabido que nosotros los entrenadores -cada ocho días- estamos siendo probados y estamos presentando exámenes y más en un equipo grande como es la U”, dijo. Añadió: “Se en qué lugar estoy y la responsabilidad que tengo y deseo cumplir mi contrato hasta diciembre y aquí he encontrado respaldo de la dirigencia”.

Por lo mismo, Escobar descartó que haya más de un culpable de este momento azul, porque “no es mi costumbre señalar a la dirigencia o a los jugadores. Adentro tratamos de hacer las correcciones para tratar de tener una mejoría ostensible y me gusta asumir las responsabilidades, por más que para mucha gente sean compartidas.... se que en el rol de entrenador, uno debe hacerlo”.

Sobre el duelo con los torteros, el cafetero reveló que “lo afrontamos con mucha seriedad y responsabilidad, entendiendo que conseguir una victoria nos daría un poco más de tranquilidad y nos daría la posibilidad de estar en un mejor lugar en la Tabla de Posiciones y después lo tomamos como ese partido que el grupo quiere ya de una vez por todas para volver a la senda del triunfo”.

Por último, el DT concluyó que “hay que preparar el compromiso con mucha inteligencia. Sabemos de la fortalezas que tienen ellos, cuando te equivocas en el ataque, ellos hacen transiciones rápidas y son muy efectivos. Pero hemos entrenado y trabajado para contrarrestar las grandes virtudes del rival”.