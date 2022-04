Escobar descarta dar “un paso al costado” en la U, aunque sabe que está en la mira: “Estoy viviendo el día a día, partido tras partido”

Santiago Escobar enfrentará este sábado un partido clave junto a la Universidad de Chile. La escuadra azul se medirá con Palestino (17.30 horas) en el estadio Santa Laura, en un compromiso que complicaría más aún las aspiraciones de los laicos en el Torneo Nacional y, por sobre todo, la continuidad del estratega colombiano. Pese a que el DT afirmó que la dirigencia laica no se ha acercado a él para dialogar sobre su permanencia en la banca, está consciente de que está en la mira. En Azul Azul, de hecho, ya se le busca un reemplazante en caso de que el equipo siga sin exhibir mejoras.

“Estoy viviendo el día a día, partido tras partido... con la dirigencia, no me han dicho absolutamente nada sobre esa situación que pueda ser el último partido. Yo voy a trabajar con toda la confianza y voy a entregar el cien por ciento para brindar lo mejor el día sábado. Me aferro a Dios, al trabajo, a la disciplina, la honestidad y espero que el sábado sea una noche de victoria para la familia de la U, es lo único que deseo, una victoria para el club”, declaró el estratega este jueves, en conferencia de prensa.

El estratega abordó los comentarios negativos en su contra y las campañas que piden su salida, debido al opaco presente de los estudiantiles, que registran dos derrotas en sus últimos partidos en el campeonato. Cabe mencionar que el pasado lunes, el Centro Deportivo Azul fue rayado con el mensaje “renuncia Escobar”.

“Uno como hombre de fútbol entiende que cuando se gana hay críticas más constructivas y cuando se pierde no tanto, estamos en una institución grandiosa, un club grande del continente y trabajar en este tipo de clubes genera todo eso, genera preguntas”, manifestó, para luego descartar dejar la banca: “Por ahora no voy a dar un paso al costado”.

E insistió: “Dejo a la opinión que opine, porque todo el mundo puede opinar y tener un concepto de su club, soy respetuoso de es tipo de temas, pero no puedo estar leyendo todos los días redes sociales y este tipo de cosas porque me desvían del objetivo”.

Cristian Paulucci y Santiago Escobar, técnicos de la UC y la U, actualmente muy cuestionados.

El adiestrador fue autocrítico por la situación de su escuadra. “No encontramos el funcionamiento en los primeros partidos y luego cuando lo encontramos, igual perdimos. Esto es mi responsabilidad, no de los jugadores. Me ilusionaron estos últimos partidos, sé que en el fútbol si no se gana se complica uno como entrenador, pero hoy tengo que mirar mis maneras, mis formas y sé que el análisis en crudo se lo debo dejar a la dirigencia”.

Sachi resaltó, pese a los malos resultados, el esfuerzo que a su juicio han realizado sus jugadores para conseguir mejores resultados: “El día que vea que este equipo no corre, no tiene actitud ni dispute cada balón como si fuera el último, uno dice acá pasa algo, pero si usted mira los partidos a pesar de las derrotas, el equipo ha tenido entrega, compromiso y actitud”.

“Veo que en el segundo tiempo con Católica y en este partido con Palestino mejoramos, y quiero analizar la evolución del equipo”, concluyó.