La queja de Quinteros no fue escuchada: las razones que explican el horario del clásico entre la UC y Colo Colo

Al momento de festejar la victoria frente a Alianza Lima, por la Copa Libertadores, Gustavo Quinteros se descargó. El estratega de Colo Colo no ocultó su molestia por la programación del encuentro frente a Universidad Católica, que se jugará el próximo domingo 24 de abril, a las 12 horas, en San Carlos de Apoquindo. ¿El motivo? Tres días después, el cuadro de Macul se medirá ante River Plate, en un duelo clave para las aspiraciones del equipo de Pedrero.

“Tenemos una semana libre y nos ponen un día domingo, después tenemos que jugar el miércoles en la Copa Libertadores. No lo entiendo, pudiendo jugar sábado. No entiendo. Si me lo explicaran o a los hinchas por qué hacen eso”, señaló el estratega. “Yo no entiendo. Es una programación que para mí no está bien y es una decisión que está”, añadió.

Lo cierto es que la petición de Quinteros viene dando vueltas hace varias semanas. Es más, fue acercada por Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, a las oficinas de la ANFP. Lo hizo a principio de abril anticipándose al apretado calendario que se le avecinaba. El dirigente quería buscar una fórmula que les permitiese llegar al duelo frente a River Plate, que se jugará en el Monumental, con mayores horas de descanso.

En la ANFP hicieron las consultas pertinentes. Sin embargo, en Universidad Católica manifestaron que la programación no podía sufrir alteraciones más allá de cualquier intención de poder generar un mayor descanso en el cuadro de Macul.

Históricamente, Cruzados programa los duelos frente a Universidad de Chile y Colo Colo para los domingos, al mediodía. Es un compromiso que adquirió la concesionaria con los vecinos de Las Condes y con la municipalidad para evitar cualquier tipo de alteración de las actividades que se realizan.

El sábado, uno de los días que Quinteros puso sobre la mesa para jugar el clásico, se practican otros deportes en las cercanías del estadio cruzado, que solo pueden suspenderse para situaciones excepcionales. La última vez que lograron modificar un encuentro fue en el clásico ante la Universidad de Chile, en el que los dirigidos por Cristian Paulucci se impusieron por 2-1. La dirigencia del equipo estudiantil tuvo que elevar una solicitud a la comuna por el duelo que tenía programado para el día martes de esa semana, frente a Talleres de Córdoba, en Argentina. Si se jugaba el domingo, no se cumplirían las 72 horas de desfase que debe haber entre dos partidos.