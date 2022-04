La Copa es dulce para Colo Colo: hace los deberes y lidera su grupo en la Libertadores

Colo Colo no mereció sufrir tanto en el final, pero sufrió. Tuvo el partido controlado por más de una hora, pero la Copa Libertadores es así: no hay que dar nada por hecho hasta el epílogo. En definitiva, el elenco de Macul sumó su segunda victoria por el grupo F del certamen continental y ahora mira con una mayor expectativa la opción de instalarse en los octavos de final. La razón es simple: superó a sus dos rivales directos. Fue 2-1 sobre Alianza Lima, cumpliendo con los deberes.

Luego del gran resultado obtenido en Brasil, derrotando a Fortaleza, el equipo de Gustavo Quinteros tenía como obligación asegurar los puntos como local ante un rival cuyos antecedentes en la Copa eran completamente negativos. La última victoria como visitante de los ‘íntimos’ en este certamen había sido en 2010, a Bolívar, en La Paz. Quizás por este historial es que el cuadro limeño se paró en la cancha del Monumental con un planteo demasiado defensivo. Lo salió a buscar cuando le quemaba el reloj.

Sin Emiliano Amor, expulsado ante los brasileños, fue Matías Zaldivia el compañero de Maxi Falcón en la zaga central. El resto del equipo, que a estas alturas sale de memoria, fue el mismo. Y desde el inicio, la iniciativa le correspondió al cuadro chileno. Alianza se agrupaba con una línea de cinco atrás, esperando tener la pelota para salir de contragolpe. Colo Colo se plantaba arriba, desde sus centrales. Durante los 45′ iniciales, el local aprovechó su fuerza por las bandas para desbordar a los peruanos: Opazo-Solari por la derecha y Suazo-Costa por la izquierda.

El control del balón era sin mayor contrapeso para los albos, sin embargo faltaba precisión en los metros finales. En los 18′, Solari se perdió la apertura de la cuenta, estrellando el balón en un poste. El 1-0 estaba cerca. Se veía en el ambiente. Esa claridad que necesitaban los blancos la tuvo Gabriel Costa. En los 27′, le pone un pase preciso a Juan Martín Lucero, quien de frente al arquero Campos puso el primero para el subcampeón nacional. Una dosis de profundidad necesitaba el Cacique para abrir el cerrojo visitante. Luego, en los 43′, el 9 argentino falló otra ocasión clara, con un cabezazo que dio en un vertical.

A través de una eficaz rotación de pelota y siendo punzante por afuera, Colo Colo finalizó el primer tiempo con una absoluta superioridad sobre Alianza Lima. La ventaja del elenco nacional pudo haber sido mayor. Y la premisa en la Copa Libertadores es tratar de aprovechar cada opción que se tiene.

FOTO: AFP

El cuadro de Quinteros registró en el primer tiempo una posesión del 64%, pero no se trataba de una tenencia insulsa. Hacía daño.

La confianza que tenía Colo Colo le daba un plus. Pese a que entró algo más lento para el complemento, todo lo cambió el 2-0 de Esteban Pavez. La mitad del gol es de Gabriel Suazo, que ganó línea de fondo, centró y el balón le quedó al ex Xolos de Tijuana, quien clavó una gran anotación mediante un fuerte remate desde la media luna.

Con la ventaja de dos, el partido parecía sentenciado, porque Alianza no jugaba bien y atacaba a cuentagotas. Pero el equipo hizo cambios y tuvo una cara nueva, con mayor intención ofensiva. No asomaba una opción para que Colo Colo desperdiciara lo que tenía en el bolsillo, sin embargo la recta final fue sufrida. Demasiado para el local.

A 20 minutos del epílogo, Edgar Benítez anotó el descuento para los ‘íntimos’. El delantero se sacó al arquero Cortés y Opazo, que fue a cubrir la línea de meta, se pasó y no alcanzó a rechazar. Sin hacer tanto mérito, la visita se metió en el partido. Y casi lo empata, porque el transandino Hernán Barcos se lo perdió solo en los 78′, tras una falla de Zaldivia.

Más allá de que fue más ajustado, lo cierto es que el Cacique logra dos victorias consecutivas en el inicio de la Copa y ante sus rivales directos a la hora de pelear por la clasificación, el objetivo mínimo impuesto por el cuerpo técnico.

El próximo 27 de abril, Colo Colo tendrá la tercera fecha de la Libertadores, recibiendo en Macul a uno de los más grandes del continente y al candidato a ganar el grupo: el River Plate de Marcelo Gallardo. Un obstáculo de peso. Es otra cosa.

Ficha del partido

Colo Colo 2: B. Cortés; O. Opazo, M. Zaldivia, M. Falcón, G. Suazo; C. Fuentes, E. Pavez; L. Gil (76′, C. Villanueva); P. Solari, J. M. Lucero (82′, C. Santos) y G. Costa (90′+2′, V. Pizarro). DT: G. Quinteros.

Alianza Lima 1: A. Campos; O. Mora (64′, F. Rojas), C. Ramos, P. Miguez, Y. Vilchez, R. Lagos (64′, A. Rodríguez); O. Valenzuela (46′, E. Benítez), J. Ballón, J. Concha (77′, W. Aguirre); C. Benavante (64′, P. Lavandeira) y H. Barcos. DT: C. Bustos.

Goles: 1-0, 27′, Lucero, define tras pase de Costa; 2-0, 56′, Pavez, fuerte tiro tras un desborde de Suazo; 2-1, 70′, Benítez, elude a Cortés y convierte.

Árbitro: E. Ostojich (URU). Amonestó a Opazo, Zaldivia, Villanueva (CC); Rodríguez, Rojas, Miguez (AL).

Estadio Monumental. Asistieron 31.600 personas.