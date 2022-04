Celebración compartida para Tabilo: Marcelo Ríos lo acompañó en su victoria en Sarasota

El partido entre Alejandro Tabilo (97°) y Jeffrey John Wolf (151°) por los cuartos de final del Challenger de Sarasota tuvo una visita ilustre: Marcelo Ríos. El Chino estuvo presente en el duelo del tenista nacional e incluso lo abrazó una vez finalizado el encuentro. Ambos ya habían mostrado su buen feeling en diversas entrevistas.

Una visita que se explica porque Marcelo Ríos vive desde hace varios años en Sarasota, una ciudad de Florida que queda a tres horas de Miami y en donde es vecino de muchas celebridades, incluidas Tommy Haas y María Sharapova.

Fueron las cámaras de la transmisión oficial la que dejaron en evidencia este encuentro, ya que una vez finalizado el partido y mientras se enfocaba la banca del chileno nacido en Toronto, la figura del ex número uno apareció.

Marcelo Ríos conversando con Tabilo tras su victoria en Sarasota.

Se les pudo ver conversando unos segundos y dándose un abrazo, algo que demuestra la buena relación que tienen ambos. Cabe recordar que alcanzaron a compartir en algunas series de Copa Davis mientras Ríos formó parte del equipo como uno de los consultores de Nicolás Massú.

Pero esta buena relación también había quedado clara en la prensa. Hace unas semanas, el Chino realizó una entrevista con El Deportivo y tuvo unas palabras para Jano. “A Tabilo lo llamé cuando estaba en semi de Santiago. Lo llamé para felicitarlo. Me conecté al Canal 4, lo vi jugar y la cagó. Juega al límite, le pega a todo. La primera vez que lo vi fue en la Copa Davis, con Nicolás dijimos “este hueón juega bien”. Y el consejo que le di ahora fue lo del entrenador. No porque fuera malo, sino porque necesita a alguien más de renombre y experiencia, un tipo que sepa cómo pasar la etapa del 100 al 40. También le dije que tratara de ganar los primeros puntos de los juegos, que no se apurara tanto, porque cada vez que estaba break arriba trataba de ganarlo rápido y le quebraban altiro”, comentó en aquella oportunidad.

Por otra parte, Tabilo conversó con La Tercera hace unos meses y contó algunos de los consejos que le dio el retirado tenista las veces que pudieron compartir. “Cuando estábamos en la Copa Davis, me decía que le gustaba cómo jugaba, porque no juego tanto como sudamericano o como los españoles, que juegan más metidos atrás. Yo lo hago más adentro de la cancha. Siempre le ha gustado eso. Me aconseja cómo ir con mi cabeza, tomarme mis tiempos... Detalles que me podrían ayudar en la cancha o a calmarme un poquito en situaciones más complejas”, recordó el chileno de 24 años.