Simone Inzaghi, DT del Inter, elogia a Alexis por su gol: “Es importante tener jugadores así”

Alexis Sánchez volvió al gol en el triunfo de Inter por 3-1 sobre Spezia. El delantero chileno ingresó al minuto 59 y aprovechó una buena asistencia de Lautaro Martínez, en una de las últimas jugadas del partido, para estirar el marcador. Otro de los tantos fue marcado por el artillero argentino, por lo que la actuación de los atacantes dejó muy conforme al técnico Simone Inzaghi. “Es importante tener jugadores así”, aseguró.

En el duelo también ingresó Arturo Vidal, para jugar los últimos quince minutos. Un elemento destacado por el estratega es la cantidad de variantes con las que cuenta hoy, que lo tienen metido arriba nuevamente, luego de dos meses preocupantes. “Después de mucho tiempo, tengo a todo el plantel a disposición y puedo elegir”, aseveró.

Con los tres puntos de este viernes, Inter llega a 69 unidades, ubicándose solo a dos del AC Milan, con un encuentro menos. “Ha sido una victoria de madurez y lucidez, porque sabíamos que no era fácil y la primera parte fue un poco trabada. No me gustaron los primeros diez minutos de la segunda mitad, pero creo que conseguimos una victoria importante”, desmenuzó el entrenador.

“Todos los delanteros son compatibles”

Las variantes ofensivas de la escuadra nerazzurri tienen contento a Inzaghi, quien cree que todos sus atacantes son capaces de complementarse. “Lautaro y Dzeko estuvieron juntos, luego Sánchez y Correa. Lo importante es que jueguen así”, declaró.

La producción del equipo dejó muy conforme al DT. Además de las tres dianas, remató siete veces al pórtico, once afuera y manejó el balón durante gran parte del encuentro. “Nos gusta ir en vertical y jugar así. Hemos creado en los últimos partidos, pero creo que en términos de números, incluso cuando no ganamos seguimos creando mucho. Eso te da moral y confianza para ganar”, sostiene.