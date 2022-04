La indignación de Laporta tras ser visitantes en el Camp Nou: “Ha sido una vergüenza ver más aficionados del rival que del Barça”

El Barcelona se despidió de la Europa League. Después del empate 1-1 que consiguieron frente al Eintracht Frankfurt en el duelo de ida disputado en Alemania, el Barcelona enfrentó este jueves la posibilidad de acceder a las semifinales de la competencia.

Sin embargo, el panorama se fue diluyendo a partir del minuto 4 con la temprana anotación desde el punto penal de Filip Kostic y que se amplió a 0-3 en los 67′. Los azulgranas intentaron una reacción y consiguieron dos descuentos, pero no les alcanzó para extender la lucha.

Pero hubo una situación que ha indignado más al club español más que la derrota: la gran cantidad de hinchas alemanes que ingresaron al Camp Nou y que hicieron sentir al Barcelona que estaba jugando de visita.

Así lo reflejó el presidente del Barça Joan Laporta en diálogo con los canales oficiales del club. “No hemos podido ganar y hay que aceptarlo. En el fútbol suceden situaciones así. Estamos tristes y enfadados, pero hemos de seguir adelante y luchar por la Liga”, comenzó señalando el directivo.

Sobre la situación en las galerías del estadio indicó que “lo más preocupante es que ha sido una vergüenza lo que ha pasado. No se puede volver a repetir. Tenemos buena parte de la información y necesitamos tiempo para procesarlo y tomaremos medidas. Es indignante y vergonzoso lo que ha pasado”.

Los jugadores del Eintracht Frankfut agradecieron el apoyo de sus seguidores tras el triunfo sobre el Barcelona por la Europa League. Foto: AFP.

Además, dio cuenta de que tomarán medidas para que esto no se repita. “No podemos evitar determinadas situaciones, pero a partir de ahora habrá que ser más estrictos. No permitir situaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia. Tenemos la información de seguridad y tiketing. Todo apunta a unas situaciones que no deberían haberse producido. Tomaremos medidas y explicaremos las medidas. Como culé me siento avergonzado de ver tantos aficionados del rival y menos de los nuestros. He sentido vergüenza y lamento lo ocurrido”, expresó.

Si bien los culés pusieron en venta 5 mil entradas, equivalentes al 5% que la UEFA obliga a disponer para el rival, en España calculan que ingresaron cerca de 30 mil visitantes para alentar al Frankfurt.