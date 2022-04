Fuerte reprimenda: Cagigao envía una dura carta a los clubes y exige mayor compromiso para las selecciones menores

En la ANFP están preocupados. Las últimas dos nóminas de la selección chilena Sub 20 masculina sufrieron varias bajas de cara a los preparativos para el Sudamericano de la categoría, siendo algunas de ellas informadas por los equipos solo horas antes del inicio de los entrenamientos, lo que generó molestia en Quilín.

La situación puso en alarma al ente a cargo del balompié local, que teme que se replique lo sucedido con la Sub 17. Para evitar aquello, le pidió a los clubes una mayor colaboración de cara a los sudamericanos más próximos. Esto, a través de una carta de tono muy enérgico, firmada por el director deportivo de la Federación, Francis Cagigao, a la que tuvo acceso El Deportivo.

“En mi calidad de Director Deportivo de las Selecciones Nacionales, me tomo la licencia para solicitar vuestro apoyo en esta temporada de pre sudamericanos Sub 17 y Sub 20, permitiendo que los mejores jóvenes talentos puedan representar al país”, comenzó apuntando el escrito.

“Requerimos vuestra constante colaboración para lograr la cohesión y progresión de nuestras Selecciones sub 20 y sub 17, en un importante período, que se proyecta de mucho trabajo de construcción para el futuro”, complementó.

El español lamentó los reclamos de escuadras que llevaron a la liberación obligada, en ocasiones a última hora, de algunos de los futbolistas convocados, debido a que considera que afecta negativamente el desarrollo previo a las competencias y de los propios deportistas. Le solicitó, además, a los equipos que hicieron tratos particulares para poder ceder a sus jugadores que cumplan su palabra.

“Las peticiones de baja de los clubes llegaron solo un par de horas previas al primer entrenamiento, lo que nos Ilevó a tener que recurrir a improvisaciones y cambio de planes de trabajo. En otros casos, se pactaron acuerdos especiales, los que tampoco fueron respetados. Situaciones como las descritas afectan la organización, alteran la planificación y complejizan la preparación de nuestros jugadores, en particular de cara al Sudamericano Sub 20 del próximo enero 2023, con plazas de un Mundial en juego”, expresó.

Cagigao aprovechó de recordar los efectos que provocó la pandemia del Covid-19 en el fútbol joven, cuando este se detuvo a principios de 2020 para regresar recién en septiembre de 2021. Un extenso lapso que golpeó los deseos de progreso de las nuevas promesas, que debieron ingeniárselas por sí solas para no perder el ritmo. Hoy la meta es recuperar el tiempo perdido.

“Chile no tuvo Fútbol Joven durante un período prolongado y se encuentra entre los países sudamericanos más afectados en términos de horas de entrenamiento y partidos oficiales formativos, lo que merma la posibilidad de jugar torneos internacionales de selecciones fuera y en territorio nacional”, expresó.

El jefe de las selecciones nacionales también afirmó que considera imprescindible que los jóvenes sumen experiencias en sus respectivos equipos, aunque hizo hincapié en que su participación en las categorías menores resultará un complemento perfecto, tanto para sus carreras profesionales como para las futuras generaciones de la Roja adulta.

“El bagaje internacional que proporciona la Selección, sumado a la experiencia de más minutos en cancha con su primer equipo, y un trabajo metódico en las sesiones de entrenamiento con programas de desarrollo personalizados, es la mejor manera en que podemos ayudar a nuestros talentos a tener carreras largas y exitosas, además de impulsar al mismo tiempo la regeneración progresiva de la Selección Nacional, lo que por añadidura traerá consigo el éxito y la generación de patrimonio de los clubes”, precisó.

Antes de cerrar el texto, Cagigao invitó a los conjuntos que cuenten con nominados a no poner trabas, ante un momento que cataloga de urgencia, rogándoles una “buena disposición haciendo posible que no solo podamos trabajar en fechas FIFA, sino también en microciclos en la selección absoluta, ya que nos encontramos atravesando un momento crítico donde el apoyo de los clubes es crucial para el éxito futuro de nuestro fútbol”.

Desde la ANFP le enviarán a los clubes la planificación inicial para los desafíos entrantes de la temporada, esperando una mayor solidaridad para conseguir un mejor resultado en los torneos que deberán disputar los jóvenes. En Quilín apuntan a lograr el recambio fortaleciendo el trabajo en las series menores. Aumentar el roce a nivel de selecciones es a lo que se apunta y para concretarlo quieren quitar todas las piedras del camino.