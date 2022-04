Mito Pereira se ilusiona tras su primera ronda en el RBC Herbitage: “Espero que se me dé esta semana”

Jornada estelar tuvieron los chilenos en el RBC Herbitage, ya que Joaquín Niemann y Mito Pereira lograron meterse en el top tres del torneo tras la primera ronda. Ambos se mostraron contentos y motivados con lo que puede ser un fin de semana histórico para el golf nacional.

Guillermo Pereira vivió una jornada excelente al concretar una ronda de -5 golpes. Pasada que lo dejó conforme y con muy buenas sensaciones. “Jugué muy sólido, no hice bogeys, así que feliz con la manera de empezar esta semana. Pegué muy bien desde el tee y en un campo tan angosto como este es fundamental para quedar en buena posición. Después también jugué bien el putt, por lo que fue una buena combinación”, comentó Mito.

Un resultado que se da en un campo que entretiene al nacional. “Es un campo en el que hay que mover la pelota en los dos sentidos y eso me gusta. Estas últimas semanas siempre me faltó tener algunas de mis partes de juego prolijas, espero que se me de esta semana”, añadió.

Finalmente Mito comentó sobre el gran torneo que se viene la próxima semana para el golf chileno: El Zurich Open. Un evento en donde el chileno será dupla de Niemann y buscarán vencer a los mejores del planeta. “Estamos esperando este evento desde que conseguí mi tarjeta para el PGA TOUR. Va a ser una semana muy divertida, un poco más relajada que lo habitual, pero jugando con mi amigo”, concluyó el de Paine.

Niemann cambia tras Augusta

Para Niemann no es un torneo cualquiera. Este evento en Carolina del Sur es su primer certamen tras su gran paso por el Masters de Augusta, donde terminó en el puesto 35 y compartió dos rondas junto a Tiger Woods. Pero con un nuevo evento, también llegaron cambios para el chileno de 23 años. “Estaba muy enfocado en el comienzo de mi ronda, había hecho algunos ajustes en mi swing y quería ver cómo se veían, y comencé bien, aunque después hice tres putts que no fueron buenos, pero después el putter empezó a funcionar realmente bien”, comentó.

Un cambio que se produce luego del fin de semana en Augusta. “Después del Masters no sentí que estaba pegando bien y trabajé un poco con mi coach y creo que me puso en un lugar donde estoy cómodo con mi swing y se siente muy bien”, dijo Niemann.

Sobre su primer día en Harbour Town Golf Links, el talagantino no tuvo más que palabras de comodidad. “Es un campo muy divertido, donde hay que mover mucho la pelota, pegar fades, pegar draws, pegar alto o bajo según el hoyo. Así, como esta eran las canchas donde crecí jugando así que me siento muy bien esta semana”, cerró.