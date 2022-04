Pep Guardiola vs. Jürgen Klopp: los protagonistas de la mayor rivalidad de las bancas

Los caminos del Manchester City y del Liverpool están muy entrelazados. Los dos elencos son los principales candidatos a ser el campeón de la Premier League. La tabla muestra a los Ciudadanos en la cima de la clasificación, solo un punto por delante de los Reds. Además, ambos se instalaron esta semana en las semifinales de la Liga de Campeones, la obsesión de los grandes de Europa. Los representantes ingleses deberán enfrentarse al Real Madrid y al Villarreal, respectivamente. Pero eso no es lo único.

Tanto el City como el Liverpool tienen a los entrenadores más cotizados, el espejo de los que quieren llegar a la élite, unos que le dan otro ingrediente a la actividad. Pep Guardiola y Jürgen Klopp han logrado construir un camino con más éxitos que sinsabores, alimentando una rivalidad tan atractiva como particular, porque hay respeto entre ellos. Antes, fundamentalmente en razón de sus estadías en España, inmersos en el clásico Barcelona – Real Madrid, Guardiola tuvo un frente a frente extenso y áspero con José Mourinho, que también cruzó la cancha y llegó a tener recriminaciones cruzadas. Pero el versus del catalán con su colega germano es diferente.

El fin de semana pasado, el Manchester City y el Liverpool jugaron por la Premier, en un duelo clave para el devenir de la liga inglesa, que terminó en un empate 2-2. Pese a lo que se jugaba en el Etihad Stadium, ambos técnicos ambientaron el cotejo a puros elogios.

Fue Guardiola quien dijo que la rivalidad más intensa durante su carrera como DT era ante Klopp. “En los últimos cinco años, ellos han sido el mayor oponente. Jürgen, como técnico, ha sido el mayor rival que he tenido en mi carrera, y pienso que lo que proponen ambos equipos es bueno para el fútbol... Recordaré mi periodo acá, cuando me retire, mire los partidos y juegue al golf. Recordaré que mi mayor rival era el Liverpool, seguro”, afirmó el multicampeón con el Barcelona. “Jürgen hace que el mundo del fútbol sea un mejor lugar para vivir con él, con su mensaje”, añadió.

Guardiola y Klopp, luego del último partido entre sus elencos. FOTO: REUTERS

Mientras tanto, el estratega alemán considera a Guardiola como el mejor técnico del mundo y que su figura le ha permitido mejorar. “Si mi personalidad fuera diferente, estaría deprimido. En el Dortmund podría haber ganado más títulos si Pep no hubiera estado en el Bayern y en el Liverpool alguna liga más. Son un equipo de fútbol de locura y él es el mejor entrenador del mundo. Me ha hecho mejor entrenador. Me hizo reflexionar mucho. Es una inspiración para mí”, confesó.

El frente a frente

Pep Guardiola y Jürgen Klopp se han enfrentado 23 veces en nueve años. Están igualados en el frente a frente, con nueve victorias para cada uno y cinco empates.

El primer enfrentamiento entre ambos fue el 27 de julio de 2013, en la Supercopa de Alemania. Se trató del debut de Guardiola en el Bayern Múnich, tras haberse tomado un año sabático. El Borussia Dortmund de Klopp, que recientemente había perdido la final de la Champions, precisamente ante los bávaros, se tomó revancha y ganó 4-2.

Luego de la Bundesliga, el cruce se trasladó a la Premier con el arribo del DT alemán a la tienda de Anfield, en 2015. El duelo gana intensidad para la liga 2018-2019, cuando protagonizan la carrera por el título más emocionante de los últimos años en los grandes torneos de Europa. El City terminó consagrándose con 98 puntos, mientras que el Liverpool fue su escolta con 97. Además, la diferencia de goles acumulada entre los dos llegó a +139. Una locura.

Este sábado, se volverán a cruzar las caras, a menos de una semana de la última vez. Sus equipos juegan una de las semifinales de la Copa FA, el torneo más tradicional del fútbol inglés. Será a las 10.30 horas de Chile, en Wembley. El mejor proscenio para un partido estelar. De lo mejor que puede ofrecer el mundo el fútbol.