“Los córners fueron un poquito pasados”: el día en que Emiliano Vecchio reconoció su ayuda a Unión Española y desató la furia en la UC

Emiliano Vecchio es uno de los futbolistas más talentosos que han pasado por el fútbol nacional durante la última década. El Gordo, como es apodado, vuelve a Unión Española de cara a la temporada entrante, retornando al club que lo recibió en el país a inicios de 2012, proveniente en aquel entonces del club Defensores de Belgrano, con quienes disputaba la tercera división argentina. Pese a la distancia de categorías, no tardó en marcar la diferencia en los pastos chilenos.

Su talento y la facilidad que tenía para conducir el balón lo hicieron brillar de la mano de José Luis Sierra en Santa Laura. Tanto así que alcanzaron la final del Torneo Clausura 2012, el último con el formato de play offs, donde cayeron por penales ante Huachipato. El nombre propio de Vecchio ya sonaba con fuerza en el fútbol chileno y su gran año lo llevó a recalar en Colo Colo.

En el Cacique, la estadía del transandino terminó siendo más dulce que amarga. Fue campeón en dos oportunidades y disputó más de un centenar de partidos. Pero le costó afirmarse. El 2013 fue un año irregular para los albos. Extendían a cuatro los años sin títulos en aquel momento y no solo no los ganaban, sino que estaban muy lejos de pelearlos.

Jose Luis Sierra se saluda con Emiliano Vecchio en el polémico partido. Foto: AgenciaUNO

En el Transición, el elenco de Pedrero llegó a la última fecha en el noveno puesto. Cerraban jugando como visitantes ante Unión Española. Los hispanos estaban disputando palmo a palmo el título con Universidad Católica. De hecho, tenían igualdad de puntaje y el formato de ese entonces indicaba que en caso de suceder eso, primaba la diferencia de gol para definir al campeón. Un aspecto donde los de Plaza Chacabuco sacaban ventaja.

El choque entre Colo Colo y Unión fue parejo. Muy disputado. Finalmente, el 1-0 de Patricio Rubio, muy cerca del final, fue suficiente para que sean los rojos de Independencia quienes festejen. En paralelo la UC le ganaba por 2-1 a San Marcos de Arica. Sin embargo, ese día, muchas de las miradas se las llevó Emiliano Vecchio. El Gordo jugó uno de sus peores partidos con la casaca blanca. Y de inmediato vinieron las sospechas.

Su cariño público por Unión Española llevaron a pensar a muchos que el volante había, como se dice coloquialmente, “jugado para atrás”. Claro que las acusaciones no pasaban de ser sospechas. Esto hasta 2021, cuando, a ocho años del título hispano, Vecchio reconoció que jugó sin ganas a propósito. Lo hizo en un distendido diálogo con ESPN Argentina, tomándose la situación como una anécdota más de una carrera donde ha vivido más situaciones polémicas.

“Yo jugaba en Unión Española. Pierdo la final en penales. Me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo Colo contra Unión Española. Si nos ganaban, eran campeones. Si nosotros ganábamos, el campeón era un clásico rival nuestro (la UC)”, explicaba el mediocampista.

“Por el amor que yo le tengo a Unión y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española, salimos campeones. Los córners fueron un poquito pasados”, complementó. Y, efectivamente, una de las imágenes más recordadas de aquel encuentro es que los tiros de esquina servidos por Vecchio terminaron con el balón muy alejado del área.

Tiempo después, José Luis Sierra fue consultado por los dichos del futbolista. El Coto, que lo dirigió en ambos clubes, decidió bajarle el perfil a la revelación. “A Emiliano lo conozco mucho, debe ser el jugador al que he tenido en más equipos. Lo quiero mucho porque es un tipo muy afable, pero a veces habla hueás, está en su ADN. El Gordo se lo toma a la joda, yo le tengo mucho cariño, sé lo profesional que es, pero le gusta decir cosas que causan polémica”, sentenció el entrenador.

En diálogo con El Deportivo, uno de los actores de aquel encuentro también recuerda el mal rendimiento de su excompañero, pero hasta su revelación no tenía mayores sospechas de que fuese adrede. “Había harto en juego. Si uno se pone del lado de la UC, no es tan anecdótico. Se entiende la gravedad del asunto, si se puede llamar así. No es que el Gordo nos haya dicho que no había que ganar o que iba a patear mal los córners. En el partido pensábamos que le había pegado mal nomás. Nunca le pregunté qué había pasado. Como jugadores nosotros salimos a ganar como en todos los partidos. No nos dimos cuenta. O sea, nos dimos cuenta de que le había pegado mal, pero no de que lo había hecho ‘con su qué’”, dijo Felipe Flores.

En Cruzados las declaraciones de Vecchio también hicieron eco en su momento. “Vergüenza”, escribió el presidente de la consecinaria, Juan Tagle, en respuesta a un tweet de la estación televisiva que reproducía la declaración.