Matías Dituro y su salida de la UC: “A Turquía me fui a ganar menos plata que en Católica”

En los últimos días, Matías Dituro hizo noticia por su reciente llegada al Elche, de la Segunda División española, una escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece. El portero vuelve a España luego de un breve paso por el Fatih Karagümrük de Turquía, club al que arribo a mitad del año pasado tras una polémica salida desde la Universidad Católica.

Precisamente el jugador de 36 años conversó de sus años en la UC: “Fueron momentos lindos, pude salir campeón cuatro veces. Estoy lleno con los años que viví en Católica”, comenzó diciendo en entrevista a TNT Sports.

Además, Dituro abordó su polémico adiós a San Carlos de Apoquindo, lugar desde donde partió sin costo: “Al final, la salida ha hecho que haya recibido mensajes hirientes”, dijo. Luego, fue mucho más allá e incluso negó que su salida tuviera que ver con un aumento en el sueldo: “Me tiran que a Turquía me fui a ganar plata; a Turquía me fui a ganar menos plata que en Católica. Tenía contrato por cinco años (en la franja)”.

También dio a entender que su rol de capitán también fue uno de los motivos para irse: “Ya la forma de liderar mía no iba tanto por el grupo y preferí dar un paso al costado”.

FOTO: AGENCIA UNO

Claro que el arquero sigue muy al tanto del presente cruzado. Por lo mismo, se mostró feliz por el retorno de Nicolás Castillo a la precordillera: “Le escribí y lo felicité, me pone muy contento su vuelta. Por sobre todo, porque de salud está bien y va a ser un aporte en Católica”.

Incluso, tuvo palabras para el posible arribo de Arturo Vidal a Colo Colo: “Si se llega a dar lo de Arturo va a ser algo muy bueno. No sólo para Colo Colo, sino que para el fútbol chileno”.

“Fue un duro golpe para mí”

Por último, Matías Dituro abordó su proceso de nacionalización, el cual estaba pensado para una eventual llegada a la selección chilena, algo que al final no pudo ser: “Yo cumplí los requisitos para nacionalizarme chileno. Cuando voy a préstamo a Celta, me voy en junio y vuelvo en mayo, pero la FIFA te exige que tienes que estar cinco años consecutivos sin cambiar de federación, entonces yo al cambiar podía nacionalizarme pero no ser opción para la selección chilena. De eso nos enteramos después (de iniciar los trámites)”.

FOTO: AGENCIAUNO

De hecho, reconoció que lo habían contactado desde la Roja para ver la chance de nominarlo: “Tuve conversaciones con gente de la Selección, la idea era citarme, pero cuando se comenzó a averiguar todo al final, y cuando preguntamos la FIFA dijo que me podían llamar, que dependían de nosotros, pero si alguna otra Selección reclamaba (podían haber problemas). Así que al final de la selección me comunicaron que no querían problemas”.

El ahora jugador del Eche reconoce que ese fue un momento de mucha frustración: “Eso fue un golpe duro para mí, porque una de las cosas que el club (la UC) me prometió fue poder ayudarme con la nacionalización para poder ser opción para la selección chilena”.