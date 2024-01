“Les interesan más los clics que la verdad”: Zverev desata su furia en Australia a raíz de su juicio por violencia doméstica

No han sido años tranquilos para Alexander Zverev (6°) fuera de la cancha, aunque Netflix no se anime a mostrarlo en su serie. El alemán, actualmente en segunda ronda del Australian Open, ha recibido dos acusaciones de violencia doméstica por parte de diferentes exparejas. La última de hecho lo obligará a presentarse en tribunales en mayo de 2024.

Es por eso que los cuestionamientos sobre el dos veces ganador de las ATP Finals no han demorado en caer. Tras su debut en Melbourne, el tema se puso sobre la mesa, principalmente por el rol que tiene el germano como parte del Consejo de Jugadores. Algo que a Zverev lo sacó de quicio.

Fue un cruce tenso entre el tenista y uno de los periodistas que llegó a la sala principal de conferencias de Melbourne Park, pasadas las 23.30 hora local. “¿Crees que es apropiado que continúes en el Consejo de Jugadores de la ATP mientras el juicio está en marcha?”, le preguntaron al finalista del Open de Estados Unidos en 2020. “Por qué no lo sería”, respondió.

“Porque obviamente hay un signo de interrogación sobre tu juicio y la corte decidirá”, aclaró el reportero. “No es así”, contragolpeó el europeo, quien ya no tenía la sonrisa que mostró en la Margart Court Arena tras superar a su compatriota Dominik Koepfer en cuatro sets.

Fue justo en ese momento que el cruce entre tenista y cronista continuó. “¿Tienes la confianza de tus compañeros para seguir en el cargo’”, fue la siguiente interacción del encargado de prensa. Con tono serio, el ex dos del planeta agregó: ”Eso creo, nadie me ha dicho nada. No tengo razones para no creer eso”, aclaró.

Eso sí, lo más probable es que en ese entonces Zverev todavía no escuchaba las declaraciones de Iga Swiatek, que ese mismo día había sido consultada por el tema. “No hay una respuesta fácil, pero creo que depende de la ATP lo que decidan. Seguro que no es bueno que se promocione a un jugador que se enfrenta a cargos como este”, comentó la número uno del ranking WTA.

Y tampoco las de su compañero de Consejo, Grigor Dimitrov. “Creo que este es un tema sobre el que todos deben sentarse juntos y discutir todo eso. Ese es mi mensaje en ese sentido. Por supuesto, ahora que estas cosas surgen, personalmente, no lo sabía. Así que estoy seguro de que si le preguntas a todos los demás, es algo que, si es necesario, supongo que todos nos sentaremos y hablaremos de ello”, explicó el búlgaro.

Finalmente, el enfrentamiento entre el sexto preclasificado del torneo y el cronista local terminó con un último cruce, que tuvo la respuesta más dura del tenista, quien este 31 de mayo debería ir a los tribunales para responder sobre las acusaciones que enfrenta. “Algunos periodistas están más interesados en obtener clics con sus noticias sobre esto que en la verdad”, lanzó a modo de cierre.

Toda esta situación apunta a la denuncia realizada por su expareja, Brenda Pattea, quien acusa al nacido en Hamburgo de violencia doméstica. En una primera instancia el atleta había recibido una multa de 740.000 dólares, algo que impugnó, por lo que deberá ir a los tribunales.

Esta no es la primera vez que Zverev es acusado por una de sus exparejas, ya que previo a este proceso, había recibido una serie de denuncias por parte de Olya Sharypova, lo que incluso abrió una investigación interna de la ATP, la cual finalmente no encontró “pruebas suficientes para demostrar un delito”.