Fernando Gago lapida a Emiliano Vecchio en Racing: “Desde la forma física todavía le falta un montón”

Emiliano Vecchio sigue sin ser considerado en Racing. El ex Colo Colo superó la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en octubre y volvió a entrenar, pero aún no tiene la chance de sumar minutos. Su ausencia ha generado revuelo en Argentina, por lo que este sábado, fue explicada por Fernando Gago, entrenador de la Academia.

El DT transandino fue directo tras el empate entre Racing y San Lorenzo. Sin esquivar la pregunta, respondió con honestidad sobre el presente del volante. “Si quiere competir y ganarse un puesto, Emiliano (Vecchio) tiene que estar en óptimas condiciones. Desde la forma física todavía le falta un montón. Hasta que yo no lo vea en las mejores condiciones, no va a estar disponible”, lanzó.

Frase decidora, que justificó por su ética de trabajo en el cuadro argentino. “Yo tengo algo muy claro y lo vengo manteniendo durante todo el tiempo de trabajo desde que estoy en Racing. Son normas y conductas que las tienen que cumplir todos. Busco la mejor forma física para cada futbolista”, expuso.

De esta manera el posible retorno del exvolante de Colo Colo al equipo es un total incógnita, teniendo la chance incluso de no volver a jugar hasta el final de la actual campaña. En el pasado, el ex Boca Juniors ya había sido tajante a la hora de cortar futbolistas. Hace algunos meses dio una respuesta similar cuando Edwin Cardona no jugaba en el equipo y, finalmente, el colombiano terminó saliendo anticipadamente del club.

Fernando Gago, en un entrenamiento de Racing.

Días complejos

Si bien, Racing está invicto en la máxima competencia transandina, su eliminación a mitad de semana de la Copa Argentina caldeó los ánimos entre la hinchada y el cuerpo técnico. Tras la caída ante Huracán, un grupo de fanáticos se enfrascó en una discusión con Gustavo Gallego, uno de los colaboradores de Fernando Gago. El DT pidió disculpas por lo sucedido, luego de que la imagen se viralizara debido a que uno de los forofos estaba grabando el momento.

“Fue una equivocación. No estoy de acuerdo y como cabeza de mi grupo me hago responsable. A veces hay situaciones que no sé si no las puedes manejar. Se equivocó, me hago responsable y le pido disculpas a la gente de Racing si le molestó”, señaló.

Claro que, en esa línea, Gago intentó bajarle el perfil a la situación. “No fue a toda la gente, eran cuatro o cinco que insultaban a los chicos desde la entrada en calor. No justifico lo que hizo (Gallego), está muy mal por parte de mi cuerpo técnico. Pero hay que entender a veces las situaciones. Y los chicos tampoco tienen que reaccionar”, expuso el estratega.