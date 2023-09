“Arias no nació acá, no jugó en un grande de acá”: históricos respaldan a Berizzo en la elección de Brayan Cortés para ser el arquero para la Roja

Brayan Cortés será el arquero de la Selección en el inicio de las Eliminatorias. La ausencia de Claudio Bravo, que el técnico meditaba desde el comienzo de su ciclo y que terminó de materializarse después de que el guardameta del Betis privilegiara sus vacaciones en desmedro de los últimos amistosos del combinado nacional, situó a Berizzo en la posición de elegir a su reemplazante.

La disyuntiva tuvo complicado al Toto. En la lista XL que Berizzo entregó el 25 de agosto aparecieron cinco guardametas: Brayan Cortés, Gabriel Arias, Cristóbal Campos, Tomás Ahumada y Diego Carreño. Los dos primeros siempre fueron los principales candidatos para el puesto. Sin embargo, el entrenador analizó hasta última hora las variables que lo llevarían a optar, finalmente, por el portero de Colo Colo.

Pros y contras

Las buenas presentaciones de Gabriel Arias en Racing, tanto a nivel local como en la Copa Libertadores, hicieron meditar al Toto respecto de la opción de privilegiarle en el inicio del camino hacia el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Eso sí, también está informado respecto de las aprensiones que generó su rendimiento en la gran oportunidad que tuvo para demostrar sus cualidades en el pórtico nacional: la Copa América de 2019. Esa experiencia terminó mal para el ex meta de Unión La Calera, quien incluso denunció amenazas anónimas a través de las redes sociales. “Uno entiende que estaba todo un país pendiente, pero llegar a ese grado de agresividad no lo comparto. Hay que ser responsable con el uso de las redes. Ojalá que se pueda cambiar eso”, declaró después a TNT Sports.

Por otro lado, sin embargo, tenía el antecedente del buen rendimiento que ha mostrado Brayan Cortés cada vez que ha sido requerido por la Roja y la solidez que ha mostrado en los partidos más exigentes de Colo Colo en el último tiempo. Eso sí, tenía una salvedad a la mano: la escasa continuidad que ha tenido en los últimos meses, producto de un acto de indisciplina que le costó la marginación por parte del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros. Con la lista de la Roja en la mano, el técnico tuvo un gesto de cercanía: pese a que estableció un sistema de rotación con Fernando de Paul, alteró el orden para permitir que el iquiqueño jugara el Superclásico y llegara en mejor nivel competitivo a los choques ante los charrúas y Colombia.

Eduardo Berizzo, técnico de la Selección (Foto: Agenciauno)

Cortés suma votos

Entre los arqueros que forman parte de la historia de la Selección en distintas instancias, la definición resultaba igual de complicada que la que tenía que adoptar el ex defensor de Newell’s Old Boys y River Plate, aunque Cortés terminó llevándose las preferencias mayoritarias. “Arias ha hecho buenas presentaciones. Me ha gustado lo que hace. Cortés también. Es una definición difícil de tomar. Yo me inclino más por Cortés, pero a Arias lo he visto bien. Es una definición milimétrica. Cortés es más parecido a Arias, pero tiene el problema de la rotación con Fernando de Paul en Colo Colo. La falta de continuidad le puede jugar en contra”, opina Juan Olivares, mundialista en Inglaterra 1966 y Alemania 1974.

A Marcelo Ramírez le cuesta tomar una decisión. Lo reflejan sus dudas al momento de estructurar una reflexión. “No es tan fácil. Arias viene jugando en la Copa Libertadores, en una liga competitiva. Brayan ha perdido continuidad. Si nos tenemos que restringir solo a como han tenido en la selección me inclino por… está difícil. Los antecedentes juegan. Cortés por la Selección ha jugado muy bien, pero viene con menos continuidad que Arias. Si yo soy el técnico y me tengo que jugar por uno voy con Cortés. Por sus antecedentes en la Selección. Arias lo último que tiene es la Copa América en la que no pudo rendir como en su equipo. Cortés ha rendido en la Selección mejor que Arias, siendo muy parejos”, expone, anteponiendo como variable las actuaciones en la Roja.

Luego intenta explicar la distancia que genera Arias con los hinchas. “Arias es un arquero de primer nivel, que lleva mucho tiempo siendo protagonista en una de las mejores ligas de América y en Racing, ni más ni menos, uno de los grandes de Argentina. Puede ser que en los medios le resistan, pero yo siempre le he considerado como una gran opción. El valor que se le da pasa porque Claudio Bravo, por su rendimiento maravilloso, ha opacado a todos los arqueros que han venido. Eso le afecta al reconocimiento. Los que somos hombres de fútbol sabemos que jugar en un grande de Argentina no es fácil. Pero en la Selección, insisto, Cortés ha rendido más que Arias”, establece el Rambo. “Arias no nació acá, no jugó en un grande de acá. Tiene esa barrera. La gente no le reconoce ese historial. Acá lo conocimos de grande. Y la gente no sabe mucho de él. Y cuando tuvo la opción de jugar en esa Copa América, con el fantasma de Claudio, rindió por debajo de las expectativas. Eso la gente lo toma en cuenta. Cortés tiene un historial que la gente conoce”, refuerza. “La presión de defender a la Selección es distinta, grande. Por eso me inclino por Cortés. Lindo problema tiene Berizzo”, concluye.

Cortés, en un partido de Colo Colo (Foto: Agenciauno)

Javier di Gregorio, medallista de bronce en Sidney 2000, coincide en la valoración de la actuaciones del nortino por la Roja “Por lo último que ha mostrado en la Selección, Brayan ha tenido buen cometido. Ante Bolivia fue fundamental. Por estilo, por proyección. Cuando juega está a la altura y cuando se ha puesto la camiseta de la Selección ha respondido. Eso, sin desmerecer lo que está haciendo Arias en Argentina. Está jugando en una liga competitiva, en un equipo importante y ha tenido buen desempeño. No digo que no me guste. Es un tremendo arquero, pero en cualidades a Brayan lo veo con otra impronta. Con más frescura, determinación”, sostiene.

La descripción también aborda criterios técnicos. “Todos decimos que Bravo juega bien con los pies. Cortés lo hace también. En el juego aéreo es importante también. En la circunstancia, es el momento para ver de qué está hecho. Y lo que ha hecho en los últimos partidos por los puntos ha sido determinante. Y en los amistosos, aunque le hayan llegado poco, también. Lo que genera es algo distinto. Cuando jugó con Boca en La Bombonera, fue determinante igual. Entonces hay que pensar en el presente o en el futuro también. Cortés genera algo distinto y más cercano a lo que ofrece Claudio Bravo”, sentencia.