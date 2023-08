Gustavo Quinteros ya tiene su elegido en el arco de Colo Colo para el Superclásico ante la U

“Cualquiera que ataje me da mucha seguridad. Brayan tuvo una gran actuación, De Paul también el partido anterior. Para mí no va a cambiar mi opinión, los dos están capacitados para jugar. La rotación no es fácil, quiero que los dos estén motivados y en actividad”. Con esas palabras, Gustavo Quinteros explicó a comienzos de agosto las razones por las que decidió alternar a los arqueros de Colo Colo. A casi un mes de la decisión, la apuesta le dio resultado y hoy tiene a la vuelta de la esquina una interesante pregunta: ¿quién será el dueño del arco para el Superclásico de este fin de semana?

La decisión se veía compleja, pues el nivel de ambos guardametas ha sido bastante alto. Solo en el mes de agosto los números son sumamente reñidos, ya que por un lado el Tuto ha jugado dos encuentros, recibiendo un tanto en la victoria 3-1 sobre Huachipato. Frente a Universidad Católica, en la final de ida de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, entregó la valla invicta (0-0).

Por otra parte, el iquiqueño también disputó tres encuentros y recibió un gol más: fue titular en el empate 2-2 como visita frente a Coquimbo Unido, en el triunfo 1-0 sobre Palestino, por la Copa Chile, y en la victoria del pasado domingo por 1-0 frente a la UC, por la vuelta de la final zonal del mismo torneo, donde también mostró su calidad para darle el paso a su equipo a la semifinal nacional.

Hoy el escenario es mucho mejor para el nortino, quien había perdido la titularidad después de un acto de indisciplina que detectó el cuerpo técnico y que lo tenía en busca de club para el segundo semestre. Sin embargo, el DT decidió darle una nueva oportunidad, para mantener viva la competencia y también para no desvalorizar al nortino, quien es un activo del club.

“Ya hablé con Cortés; esto lo hice en otros clubes cuando tenía jugadores o, en este caso, arqueros de nivel parecido. En un momento es probable que compartan partidos; que uno juegue uno, dos o tres y el otro haga lo mismo, de esa manera los mantengo a los dos motivados, en ritmo, y es mucho más positivo para todos”, relató el técnico, cuando fue consultado sobre el tema.

Y justamente, la balanza se inclinó hacia Brayan Cortés. El exarquero de Deportes Iquique ganó la pulseada, en una decisión que también fue influida por su reciente llamado a la Selección y la posibilidad de llegar con un fuerte apretón, como un Superclásico, y el ritmo de competencia necesario para afrontar la doble fecha eliminatoria

Números estrechos

Desde el punto de vista estadístico, las cifras de ambos porteros también son muy parejas. De acuerdo al sitio especializado Sofa Score, en sus siete encuentros como titular por el Torneo Nacional, De Paul promedia 3,6 salvadas por partido (81%), 0,1 salidas con éxito (50%), encajó seis goles (cuatro dentro del área y dos fuera de ella), realizó 25 atajadas (17 de disparos dentro del área y ocho fuera de ella). Mientras que en la entrega del balón registra 17,4 pases completados por encuentro (67,2%), 14,7 en campo propio (92%), 6,4 balones largos (42%) y 35,6 toques.

Cortés, en tanto, ha disputado 13 partidos como estelar. Registra un promedio de 2,8 salvadas por encuentro (69%), 0,3 salidas con éxito (100%), 36 atajadas realizadas (19 dentro del área y 17 fuera de ella). Asimismo, computa 24,2 pases por partido (77,2%), 21,1 en campo propio (94%), 6,5 balones largos (48%) y 42,1 toques.

Números disputados y entrenamiento de alto nivel que llevaron a Quinteros a tomar una determinación que no le fue fácil.