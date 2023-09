La réplica de Ancelotti a la ausencia de Vinícius en los premios The Best: “Estaba llorando en el vestuario”

Esta semana se dieron a conocer los candidatos al premio The Best de la FIFA, galardón que el ente rector del fútbol mundial entrega al mejor jugador, arquero y entrenador, tanto a nivel masculino como femenino, de la última temporada.

Una distinción para la que, en la primera categoría, hay 12 aspirantes: Julián Álvarez (Manchester City/Argentina), Marcelo Brozovic (Inter/Al Nassr/Croacia), Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica), İlkay Gündoğan (Manchester City/Alemania), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Rodri (Manchester City/España), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Georgia), Kylian Mbappé (PSG/Francia), Lionel Messi (PSG/Inter Miami/ Argentina), Victor Osimhen (Napoli/Nigeria), Declan Rice (West Ham/Arsenal/Inglaterra) y Bernardo Silva (Manchester City/Portugal).

Una lista de nominados que no dejó indiferente al mundo futbolístico. En ese sentido, Carlo Ancelotti -director técnico del Real Madrid- realizó este sábado una conferencia de prensa previa al duelo de su equipo con la Real Sociedad de este domingo, partido correspondiente a la quinta fecha de LaLiga, en donde los premios The Best fueron sacados a colación.

En la ocasión, el adiestrador italiano precisamente fue consultado por la ausencia del brasileño Vinícius Júnior, una de las grandes figuras de la escuadra merengue, dentro de la nómina de candidatos.

“Lo he visto el otro día y estaba llorando en el vestuario. Ha estado tres o cuatro horas llorando”, fue la irónica respuesta de Ancelotti a la pregunta, descolocando a los presentes en la conferencia.

Cabe mencionar que el delantero madridista arrastra una lesión que no le permitió disputar con Brasil las primeras dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, y antes estar presente en el triunfo de su elenco sobre el Getafe por el torneo español.

Al respecto, el estratega italiano confesó desconocer cuándo el ariete estará de regreso en las canchas: “El día preciso no lo sé. La realidad es que se está recuperando muy bien. No tenemos que forzar su recuperación. La cicatriz está bien. Está aumentando la carga de trabajo y la próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que va a recuperarse antes de las seis semanas que han dicho”.

El atacante brasileño no ve acción desde el 25 de agosto, cuando Real Madrid derrotó por 1-0 a domicilio al Celta de Vigo. En ese partido, Vinícius Júnior debió ser sustituido a los 18 minutos del primer tiempo por Joselu.