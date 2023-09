Cecilia Valdés, presidenta de Asociación de Casinos: “Es muy difícil trabajar con una industria seria, si es que no se conocen los dueños”

Cecilia Valdés asumió el año pasado como presidenta de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Y como tal ha debido hacer frente a la gran proliferación de casas de apuestas en línea, las que, a su juicio, han generado una “competencia desleal”. Desde su posición, realiza un análisis del escenario que dejó el fallo de la Corte Suprema, que estableció que la empresa de servicio de internet Mundo Pacífico debe bloquear el acceso a estas plataformas.

La resolución de la Tercera Sala del máximo tribunal fue unánime y provocó amplio revuelo mediático; además, puso en alerta a entidades deportivas que tienen vínculos con esas empresas, como la ANFP.

¿Son legales o ilegales las casas de apuestas online y por qué?

El fallo de la Corte Suprema al recurso de protección interpuesto por la Polla Chilena de Beneficencia es categórico y ratifica que estas casas de apuesta online son ilegales. En Chile todo juego de azar es ilegal, salvo que una ley expresa lo autorice y eso ocurre solo para la Polla, Lotería, los casinos e hipódromos. Por lo tanto, cualquiera que esté fuera de eso es ilegal.

¿Es partidaria de que se regulen las casas de apuestas?

Sí, lo hemos dicho en varias oportunidades. Chile necesita una regulación moderna que permita que exista el juego online. Esta es una realidad que ya está presente, por lo que lo mejor hoy es regularlos. Pero dicha regulación debe hacerse cargo de las externalidades negativas; que pague los impuestos correspondientes; que resguarde los derechos de los consumidores a la sana entretención; que proteja a los menores de edad que también están expuestos al uso de internet y, por ende, al acceso a estos sitios.

¿Basta con tener una fiscalización para que puedan operar?

Para que estas plataformas puedan operar, primero debe existir una ley que regule su funcionamiento en los márgenes que protejan a los consumidores y que fomenten el juego responsable. Además, la legislación debería tener un foco importante en la fiscalización de las exigencias establecidas, al igual como ocurre para los casinos físicos que están muy regulados.

¿Cree que alcanza con que las casas paguen impuestos en Chile?

Esto va más allá de que paguen impuestos, que es lo mínimo para cualquier operación comercial en Chile. El proyecto de ley que se discute actualmente en el Congreso también aborda las externalidades de la industria. Por lo tanto, hay varios otros temas de los que deben hacerse cargo aquellos operadores de estas casas de apuesta online, si quieren operar en Chile. Por ejemplo, el resguardo de los datos personales, el juego responsable, el retorno de premios y la prohibición del juego a menores de edad, entre otras.

¿Cuánto afecta que no se conozca quiénes son los dueños?

Este es un punto clave que se ha discutido harto. Hoy día es muy difícil trabajar con una industria seria, si es que no se conocen los dueños. Es uno de los puntos claves que ha dificultado la fiscalización y la persecución de los delitos de estas plataformas, porque no se conoce quiénes son los dueños ni registran domicilio en Chile. Por lo tanto, cualquier tipo de notificación o persecución que quiera hacer la autoridad no tiene cómo hacerlo. Al no conocerse a los dueños, tampoco se conoce el origen ni trazabilidad de los recursos involucrados. Ese desconocimiento puede llevar a otro tipo de delitos, como lavado de activo, narcotráfico, etc.