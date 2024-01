Joaquín Niemann tiene una notable jornada en el Dubai Desert Classic y se mete en la disputa del título

Joaquín Niemann tuvo un gran sábado en la tercera jornada del Dubai Desert Classic, correspondiente al DP World Tour. El golfista nacional logró completar una tarjera de 67 golpes, marcando -5, y un acumulado de -8 en lo que va de certamen. El chileno tuvo la segunda mejor marca del día, solo detrás del sublíder de la general, el norirlandés Rory McIlroy. En su exhibición tuvo seis birdies y tan solo un bogey.

El talagantino extiende el buen momento que arrastra desde diciembre pasado, cuando se coronó campeón en el Abierto de Australia. En esa ocasión, el deportista sumó 178 mil dólares como premio, que en moneda nacional se traduce en más de 155 millones de pesos.

Ahora su principal objetivo en el torneo era finalizar dentro del top diez, para así clasificarse al Masters Tournament. Además, suma puntos importantes pensando en entrar a París 2024. Claro que con los resultados sabatinos se ilusiona con pelear por el título durante la última jornada en Dubái.

Joaquín Niemann sabe que su 2023 no fue el mejor y busca mejorar esa imagen. Foto: Jamie Sabau-USA TODAY Sports

De momento, Joaquín Niemann se ubica sexto en la tabla general del certamen disputado en Emiratos Árabes Unidos. A mitad de semana, el deportista nacional ya había expuesto cuales eran sus objetivos en esta competición. “Mi objetivo al venir aquí es intentar entrar en el Masters. Tengo que jugar bastante bien esta semana y luego ver qué sigue. Creo que merezco estar en las ligas mayores. Sé que si juego en ellos tengo posibilidades de ganar”, declaraba.

Ahora Niemann corre a contrarreloj. Para clasificarse a la principal competencia del golf, tiene hasta finales de marzo para volver a instalarse en el top 50 de la clasificación global, que es cuando se lleva a cabo el corte y se conocen los clasificados al Masters.

Luego de su participación en Dubái, el chileno deberá preparar el inicio del LIV Golf 2024, que arranca en febrero. Durante ese mismo mes se trasladará a México para disputar los torneos de Mayakoba para una semana después, competir en Las Vegas, Estados Unidos.

Nuevos aires para Joaco

Niemann espera mostrar lo mejor de su repertorio de manera continua durante el 2024. Algo que en la temporada pasada le costó bastante. Sin ir más lejos, el nacional terminó abajo de su amigo compañero Mito Pereira en la clasificación anual individual del LIV Golf. En diálogo con El Deportivo había reconocido que le estaba costando mantener el nivel.

“No sé si me faltan muchas cosas, pero también estoy en una etapa nueva, de irme del PGA al LIV. Tuve que ajustar mi calendario, mi forma de practicar, tengo compromisos por ser capitán del equipo y estoy tratando de ordenar todo eso un poco más. Creo que me agarró un poco chico y son tantas prioridades que he estado tratando de ordenarme, además de varias cosas personales. Pero creo que ya sé más o menos para donde va la dirección en la que quiero ir. Esta es la mentalidad que tengo ahora. Trabajar duro que hasta que los resultados aparezcan”, declaraba en noviembre.

En esa línea, el golfista sabe que en lo personal tiene la misión de levantar, algo que ya en el cierre del año calendario pasado pudo y ahora en Dubái, al parecer, está manteniendo. “El equipo (Torque GC) jugó muy bien, pero en lo personal no jugué mi mejor golf. No tuve los resultados que quería. Me hubiese gustado ganar y estar peleando el número uno de la temporada, pero sé que tengo el golf para estar ahí. Solo tengo que seguir trabajando y buscando”, se sinceraba. Y también sentenciaba sus deseos de estar en los Juegos Olímpicos: “Yo creo que vamos a entrar. Para mí poder jugar por una medalla olímpica es el mayor honor que puede tener un chileno”.