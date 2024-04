La insólita petición de Pedro Cachín a Rafael Nadal tras caer en Madrid

El regreso de Rafael Nadal (512° del ranking) al circuito ATP le ha dado una nueva alegría al español. El manacorí se impuso por 6-1, 6(5)-7 y 6-3 al argentino Pedro Cachín (91°) por los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Madrid.

Una vez finalizado el encuentro que se extendió por más de tres horas, y cuando ambos tenistas se acercaron a la malla para saludarse, el transandino aprovechó la oportunidad para dedicarle unas sentidas palabras a su contrincante.

“Cumpliste mi sueño, gracias”, fue la primera frase que le entregó Cachín a Rafa. Pero no se quedó ahí, pues luego le hizo una especial petición. “No sé si deja el protocolo, pero ¿me puedo quedar con tu camiseta?”, agregó en el momento.

Ante esto, Nadal aceptó sin poner obstáculo, señalando que eso se podía hacer luego en los vestuarios.

Pero antes de que aquello sucediera, el español se apresuró en ir a su bolso y luego llevarle una camiseta a Cachín, quien reaccionó dándole un nuevo abrazo.

Con este resultado, Nadal avanzó a la cuarta ronda donde tendrá que medirse contra el checo Jiri Lehecka (31°), en su aspiración por dar un nuevo paso más en su regreso a la actividad competitiva que se ha visto interrumpida por las lesiones.

“He tenido momentos buenos y momentos no tan buenos”, comenzó diciendo el mallorquín a pie de pista.

“Pero he encontrado la manera de lograr la victoria. En el tercer set, aunque he cometido errores, he sido capaz de ser algo más impredecible. Eso probablemente ha cambiado el partido”, complementó.

Sobre su próximo rival, al que tendrá que enfrentar este martes, indicó que “veremos cómo me levanto mañana. Tengo que ir día a día, disfrutando el hecho de competir en casa. Es algo que lo significa todo para mí. Tengo que dar lo mejor para seguir soñando. Mañana es otro día para seguir disfrutando ante este fantástico público. Para mí, eso lo es todo”, cerró Nadal.

Anteriormente, el checo Lehecka venció al brasileño Thiago Monteiro 6-4, 7-6(7) para avanzar a la cuarta ronda. El joven de 22 años nunca se ha enfrentado a Nadal.