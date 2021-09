Emiliano Vecchio confesó por qué jugó tan mal en la final con Unión Española el 2013

FOTO: DAVID CORTES SERY/AGENCIAUNO.

El ex volante de Colo Colo aseguró que "no iba a hacer un gol" ante los hispanos, para que Universidad Católica no le arrebatara la gloria a los de Independencia. "Los córners terminaron un poco pasados ese día", reveló.