Nicolás Jarry tras perder su punto ante Eslovaquia: “Duele estando en una serie tan apretada”

Lo tuvo, pero no pudo. Así lo sintió Nicolás Jarry y lo dejó en evidencia, tras caer ante el eslovaco Norbert Gombos por 6-3, 6-7 (5) y 6-3.

El chileno entraba con la ventaba que le había dado Christian Garin, pero no pudo abrochar su partido y terminó cediendo un punto vital, pues este sábado entrarán igualados a uno a definir la serie. “Me siento un poquito, no se bien cuál es la sensación. Más tirado, mas negativo. Estaba ahí y sentía que jugaba mejor y fue en un par de puntos. Partí mal y hay que tratar de no hacerlo, pero es Davis”, fueron las primeras palabras del tenista nacional.

Luego agregó que “hace mucho que no jugaba con público, ruido, y hay que acostumbrarse. Estoy contento por el desarrollo propio, pero se perdió y duele estando en una serie tan apretada”. Acto seguido, el segundo hombre de Nicolás Massú detalló que “en el tercer set, (Gombos) jugó cuatro puntos muy bien y me quebró. Así es en esta cancha, ellos están acostumbrados, es su superficie preferida y tiene buenos partidos acá. Es un rival muy peligroso y había que estar finos. Pero queda que por momentos jugué bien y contento con eso. Pero había que estar un pelin más sólido”.

Cabe destacar que Massú se la jugó por Jarry, pues había sumado 13 victorias en canchas duras, entre ellas cinco en el Challenger de Salinas, que se terminó adjudicando, y otras cuatro en la semana siguiente en la misma ciudad, donde cayó en una muy estrecha final ante Emilio Gómez.