Garin y su victoria: “Necesitaba un partido así”

Muy contento se mostró Christian Garin después de vencer a Alex Molcan en el primer punto de la serie de Copa Davis ante Eslovaquia. El tenista nacional explicó la razones por las que pudo exhibir un muy buen tenis para conseguir la victoria.

“Yo creo que en cuanto a estrategia no hice nada distinto, solamente cambié la profundidad de mi devolución. En cuanto seguí devolviendo igual de atrás, pero pegándole más fuerte, más suelto, que creo que es lo que me ayuda a jugar mejor. El partido que jugué fue muy sólido, en el resultado obviamente se ve más fácil, pero fue súper duro, hubo rallies muy largos. Un jugador súper sólido, muy estoy contento por cómo jugué, saqué muy bien, fui mucho a la red, cerré muy bien”, partió señalando.

En cuanto a la importancia de la victoria sobre Molcan, el número 17 del mundo no dudó. “Creo que necesitaba un partido así, necesitaba volver a jugar Copa Davis con este nivel. Si bien no tuve muy buenos meses, los últimos dos han sido un poco irregulares, pero a todos les pasa. No he dejado nunca de trabajar ni de creer que tengo cosas por mejorar. Estoy contentísimo de haber puesto la serie 1-0″, expresó.

Con respecto a su adaptación a la superficie, Garin se mostró complacido, al punto de decir que este fue uno de los mejores partidos desde que juega Copa Davis. “Puede ser, jugué muy bien, me gusta mucho esta superficie, pero había que adaptarse bien. Es muy rápida, pero creo que he tenido buenos resultados en indoor. Me gustó, porque jugué muy agresivo. Trabajé muy bien desde el primer día que llegué con Nico (Massú) y con Jorge (Aguilar), fue una semana muy positiva, independientemente si ganaba o perdía. Fue una semana positiva, en cuanto a entrenamiento, nuevas energías y feliz por el resultado”, sostuvo.