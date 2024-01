El inesperado apoyo de Carlos Tévez a Javier Milei: “Es el camino para cambiar algo”

Las declaraciones de Carlos Tévez generaron sorpresa en Argentina, pero esta vez no es por algún tema asociado al fútbol, sino que a raíz de su postura favorable al Gobierno de Javier Milei. El ídolo de Boca Juniors y actual entrenador de Independiente de Avellaneda, conversó con una radio de ese país y manifestó su preocupación por la situación que está viviendo Argentina, además de recalcar su esperanza en que el electo Presidente transandino enmiende el rumbo de la economía.

Palabras de apoyo

En medio de la crisis económica que se vive al otro lado de la cordillera, Carlos Tevez realizó una inesperada intervención a favor del programa de gobierno de la Libertad Avanza. El Apache, analizó la coyuntura política y financiera en la que está envuelta la Argentina y mostró su apoyo a Javier Milei, pese a que el Club Atlético Independiente (actual equipo que dirige) se opuso tajantemente a la idea del nuevo Presidente de privatizar los clubes de fútbol.

En conversación con el programa Súper Mitre Deportivo, el ex Juventus comentó que su país está transitando “momentos difíciles; pero que este es el camino para poder cambiar algo”. En esa misma línea, Tevez reafirmó que “tiene esperanzas con Javier Milei” al igual que las tuvo en su momento con Mauricio Macri, personero político con el que entabló una estrecha amistad cuando este era presidente del club xeneize, y cuando posteriormente se convirtió en Presidente de la Nación.

En el diálogo con la radioemisora, Carlitos respaldó las medidas adoptadas por el líder libertario y manifestó que a pesar de que no lo conoce personalmente, siente que es el mandatario correcto. “Nunca hablé con Milei, no lo conozco. Pero creo que cuando tenés que dar un batacazo, tenés que ser duro y fuerte para cambiar algo, aunque cueste. Sé que mucha gente esta sufriendo, ojalá este sea el camino que pueda cambiar algo”, concluyó el ex futbolista en sintonía con lo pregonado por el economista de ultra derecha.

No a las Sociedades Anónimas

Lo expresado por el otrora ariete del Manchester United y el Manchester City contraviene el sentir del elenco de Avellaneda. Cuando Javier Milei anunció convertir a los clubes en sociedades anónimas como una de sus propuestas de campaña, Independiente fue uno de los más fuertes en oponerse a esta posible medida.

En noviembre pasado, el elenco siete veces campeón de la Copa Libertadores de América se unieron a un grupo de clubes argentinos y en conjunto publicaron una carta colectiva en rechazo a lo impuesto en la idea libertaria de privatizar el fútbol transandino.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias”, señalaron en el comunicado.

Es tal la preocupación sobre este tema en el país vecino, que el 9 de enero pasado la Confederación Argentina de Deportes presentó un recurso de amparo para anular la presunta modificación a la Ley del Deporte que permite el ingreso de este tipo de Sociedad Anónima Deportiva (SAD) a la competición. Actualmente, aquella causa judicial se está tramitando en los organismos de justicia de Argentina.