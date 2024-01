De la Bombonera a la Premier League: Valentín Barco será nuevo jugador del Brighton

Boca Juniors tuvo un irregular 2023 de la mano de Jorge Almirón, actual entrenador de Colo Colo. Si bien estuvo cerca de la gloria continental, tras perder contra Fluminense en el tiempo extra de la final de la Copa Libertadores, el desempeño en el torneo local no fue bueno o, al menos, no el que esperaban los xeneizes. Eso sí, hubo algunos jugadores que brillaron, más allá de los resultados. Uno de ellos fue Valentín Barco, quien después de extensas negociaciones concretó su traspaso al Brighton de la Premier League a cambio de US$ 10 millones, según informa la prensa europea.

En la Copa de la Liga de Argentina, el elenco bonaerense finalizó en la séptima posición de la Zona B y quedó afuera de la siguiente fase de la competición. Sin embargo, ese no fue el golpe más duro para la institución que preside Juan Román Riquelme: el seis veces campeón de América quedó afuera de la clasificación a la Libertadores 2024 y se tuvo que conformar con el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Tras la ruta de Mac Allister

En medio de las idas y vueltas de la irregular campaña 2023 de Boca, hubo un jugador que destacó por su nivel y personalidad dentro del terreno de juego. Valentín Barco, joven lateral izquierdo de 19 años, brilló bajo el mandato de Almirón y demostró que la presión de la Bombonera no era nada para él.

Con 2.530 minutos disputados en 35 juegos, y una participación clave en cada fase y tanda de penales de la Copa Libertadores, el colorín llamó la atención desde los veedores ingleses. Así, después de extensas negociaciones. el Brighton Hove & Albion pagó la cláusula tasada en 10 millones de la moneda estadounidense y se hizo con los servicios del surgido en Boca Predio.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, las Gaviotas abrocharon la llegada de Barco tras intensas negociaciones que incluso contaron con una arremetida del Manchester City. El cuadro de Pep no vio con malos ojos la llegada del lateral. No obstante, con el pasar de las semanas desistieron del interés y se enfocaron en cerrar la contratación del Diablito Claudio Echeverri, delantero promesa de River Plate.

El nacido en 2004 completará los test médicos en Argentina y firmará el contrato profesional durante las horas de esta tarde, en un movimiento que representa un gran ingreso para las arcas de Boca Juniors.

No es primera vez que el Brighton se fija en jugador argentino. Ya en enero de 2019, el actual octavofinalista de la Europa League compró en US$ 9 millones al volante transandino Alexis Mac Allister, quien tuvo un brillante desempeño. Tanto así, que esta temporada fue adquirido por el Liverpool a cambio de US$ 44 millones.

El presente de las Gaviotas

El elenco del italiano Roberto De Zerbi será la nueva casa de Valentín Barco. Los ingleses de un sorpresivo 22/23, tuvieron una gran temporada de Premier League en la que finalizaron 6° con 62 unidades y consiguieron una inédita clasificación a la UEFA Europa League, la primera de su historia.

Ahora, las Gaviotas reciben al argentino en la séptima casilla con 31 puntos, una presencia en la cuarta ronda de la Copa FA, y con un boleto directo a los octavos de final del certamen europeo. Este buen presente del equipo aparece como una instancia ideal para que el Colorado pueda desarrollar sus capacidades futbolísticas y sea un nombre a considerar para la selección albiceleste que dirige Lionel Scaloni.

Una vez que arribe a tierras británicas y se integre al equipo, Barco tendrá que adaptarse rápidamente para ver si puede sumar minutos en el duelo válido por la fecha 21 de la Premier League ante Wolverhampton, o en el juego de la FA ante el Sheffield United del chileno Ben Brereton.