Llega y debuta: Ben Brereton suma sus primeros minutos en Sheffield United a solo 24 horas de su anuncio oficial

Para Ben Brereton no hubo período de adaptación. El ariete nacional fue anunciado en el Sheffield United de manera oficial este viernes y el sábado ya sumó sus primeros minutos. Fue en la goleada por 4-0 en la FA Cup ante Gillingham, cuadro que milita en la League Two, la tercera categoría del fútbol inglés. “Es fantástico estar en Inglaterra en un gran club y un club al que conozco bien porque he jugado contra él. No veo la hora de empezar”, fueron las primeras palabras del atacante en su retorno al Reino Unido.

El seleccionado inició en el banco en el compromiso correspondiente a la tercera ronda del certamen de clubes más antiguo de Gran Bretaña. Pese a ser colista en la Premier League, el cuadro del chileno no tuvo mayor problema para pasar por encima de su contrincante, ya que se trataba de una escuadra de dos categorías inferiores y que allí no pelea por ascender. De esta manera, William Osula encaminó el triunfo con dianas a los 14′ y 39′.

El marcador no se movió hasta el cierre del encuentro. Cuando Brereton ingresó, de hecho, el resultado todavía era 2-0. De esta forma, con su presencia le dio más movilidad al ataque. El jugador de la Roja se mostró participativo. Algo que en España, producto de la diferencia en el juego, le costó bastante. El artillero entró a los 72′ y las anotaciones finales llegaron a los 83′ y 87′, ambas obras de James McAtee.

Tras este choque, Sheffield United tendrá un período de descanso, puesto que su próximo partido recién será el 21 de enero, por Primera División, ante el West Ham United. Con Brereton, la escuadra de Yorkshire del Sur buscará escapar del fondo de la tabla de colocaciones.

Meses difíciles

El cambio de aires para Brereton Díaz llega luego de meses muy complejos. Desde su llegada a España se notó que no le sería fácil adaptarse a su nueva vida. El país y el tipo de fútbol que se practica ahí nunca le acomodaron. Su salida a mitad de temporada se da en calidad de préstamo al Sheffield.

Tras la noticia, algunos medios ibéricos hicieron eco de que el nacional jamás cumplió con las expectativas que se habían puesto en él, sobre todo considerando su gran rendimiento en las dos últimas temporadas de la Championship. “El internacional chileno ha pasado con más pena que gloria por el club castellonense en esta primera etapa. Ha participado en 19 partidos, de los que sólo uno lo ha disputado completo, y no ha sido capaz ver puerta”, escribieron en el diario Marca.

“El jugador no se ha adaptado en este primer periodo, ya que a esa dificultad de adaptación, se ha sumado el mal momento deportivo del equipo, que tampoco ha ayudado”, remarcaron en Marca. Mientras que Mundo Deportivo hizo hincapié en los pocos minutos que sumó con tres entrenadores.