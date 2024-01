La contundente respuesta de Marcelo Díaz a Gustavo Álvarez: “Me siento un capitán sin jineta”

Fue la estrella en en el show que montó Universidad de Chile, para presentar a todas las incorporaciones que tendrá este año. Se adueñó de la única ovación de la jornada, apareció en cada una de las selfies que se tomaron los hinchas y su nombre fue coreado por los presentes.

Y Marcelo Díaz agradeció cada muestra de cariño con un saludo, un abrazo o una sonrisa. Sabe que es el referente indiscutido de un camarín que pretende dejar atrás cinco años de fracasos y busca devolver a la U al sitial que le corresponde.

“Estoy muy contento, Estoy feliz de estar de vuelta. Siempre lo soñé y se pudo hacer realidad... Costó pero se dio. Todo llega en su momento y este fue el mío. El retorno me encuentra más maduro y con las mismas ganas que cuando llegué al Caracol Azul o cuando entré al CDA”, señaló en conversación con Emisora Bullanguera.

El codiciado brazalete

La vuelta de Carepato al Romántico Viajero hizo que los amantes del fútbol le entregaran el liderazgo sin mayores cuestionamientos y nadie dudaba que sería el portador del brazalete que dejó vacante Luis Casanova.

Sin embargo, el nuevo adiestrador de los estudiantiles -Gustavo Álvarez- tiene otros planes y así lo hizo saber durante la semana. “La llegada de Díaz es el arribo de un jugador emblemático. Y representa muy bien lo que es la U dentro y fuera de la cancha. Pero no es momento para escoger al capitán y veré cómo lo resolveré en su momento”, sentenció.

Palabras que no desmotivaron al integrante de la Generación Dorada, todo lo contrario. Encontraron inmediata respuesta. “No sabemos cómo se va a elegir... Sí me siento un capitán sin jineta y voy a estar acompañando y guiando al grupo en todo lo que se necesite”, señaló. Acto seguido añadió que “vamos a estar junto a todos los compañeros. No sólo a los jóvenes, sino que al resto también. Estaré ayudándolos en todo lo que necesiten, ese es mi rol”.

Por último, al ser consultado si había hablado con el estratega argentino de este tema o de lo que necesita de él en la cancha, Marcelo Díaz reveló: “No hemos conversado, solo nos hemos dedicado a trabajar y adoptar su idea de juego en los entrenamientos”.