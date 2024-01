Sufre la Premier League: estos son los jugadores que parten a la Copa Africana de Naciones y a la Copa Asiática

La Premier League se encuentra en pleno desarrollo de su temporada y la exigencia para mantenerse en la pelea por el título es cada vez más intensa. Liverpool comanda la tabla de posiciones con 45 puntos y cierran el podio Aston Villa y Manchester City, con 42 y 40 unidades respectivamente.

Ante esta estrecha lucha, los clubes ingleses se encuentran peleando palmo a palmo para no dejar ningún punto en el camino. Sin embargo, la llegada de la Copa Africana de Naciones y la Copa Asiática representan un desafío mayúsculo para los equipos que deben dejar partir a sus figuras con sus selecciones desde el 12 de enero hasta el 11 de febrero de 2024.

El big Six

El Liverpool es, tal vez, el grande que más resiente la llegada de estas competiciones. Mohamed Salah parte a conformar la nómina de la selección de Egipto y debido a su carácter de favorito, se espera que dicha nación llegue hasta las últimas instancias del torneo, por lo que Mo podría llegar a perderse cerca de 9 partidos. El llamado a Salah le encuentra en un gran momento futbolístico, por lo que los de Anfield se verán privados de las 14 cifras goleadoras y 8 asistencias del Faraón. Por otro lado, el mediocampista defensivo japonés, Wataru Endo emprende rumbo a la selección nipona, una de las candidatas a coronarse en la Copa de Asia.

El Tottenham es otro de los grandes afectados. Los Spurs perderán a tres futbolistas de su alineación titular. El joven senegalés de 22 años, Pape Matar Sarr, ha sido una de las grandes revelaciones de los londinenses esta campaña: 2 goles y 2 asistencias, uno de los tantos en contra del Manchester United. Bajo esta misma línea, Yves Bissouma debe ir con la selección de Malí que conforma el grupo E de la Copa de África, en el que también están los conjuntos de Namibia, Sudáfrica y Túnez. Por último, el capitán y figura del plantel tiene abordar su vuelo con destino a Corea Del Sur. Heung Min Son será la baja más considerable del elenco dirigido por el entrenador greco-australiano Angel Postecoglou. Sony deja a los blancos en un momento fundamental de la temporada, ya que se avecina un duelo por la Copa FA ante el Burnley y una visita a Old Trafford.

Los Diablos Rojos se suman al listado de los perjudicados del Big Six. El elenco del neerlandés Erik Ten Hag ha tenido un irregular 23/24: apenas 10 victorias, un empate y nueve caídas -muchas de ellas por goleada y en calidad de local-. El portero André Onana es uno de los que fue convocado para ser parte del plantel camerunés en esta cita continental, mientras que el caso del marroquí Sofyan Amrabat es más complicado, ya que el volante fue convocado por el país semifinalista de la Copa del Mundo de 2022, sin embargo, no se sabe si volverá a la Fiorentina en la poda que planea llevar a cabo este verano el equipo de Manchester.

El Arsenal y el Chelsea perderán cada uno a un jugador titular en la formación. Los Gunners se deben desprender del lateral derecho japonés Takehiro Tomiyasu. El nipón es una baja más que sensible para los de Arteta, puesto que ni Oleksandr Zinchenko ni Benjamin White han dado el ancho esta temporada por la banda. Los Blues en tanto, liberaron a Nicolas Jackson para que se una a las filas del ataque de la selección senegalesa. El delantero que llegó proveniente desde el Villarreal se ha matriculado con 7 tantos y 2 asistencias, en un alicaído Chelsea que marcha décimo en la tabla de posiciones de la liga británica.

Guardiola siempre gana

No todo es amargura para los considerados seis equipos más importantes de Inglaterra. Pareciera ser que siempre todo se da positivamente para la institución que comanda Pep Guardiola. El Manchester City es el único plantel del Big Six que no deberá ver partir a ningún futbolista mientras se disputen la Copa Africana y la Copa Asiática.

Esta situación puede ser una oportunidad de oro para los ciudadanos -conocidos por empezar a ganar todos los partidos en este tramo de la temporada-, ya que se encuentran a la caza del escolta Aston Villa y del líder Liverpool. Sumada a esta buena noticia para Pep, el City ya tiene a Kevin De Bruyne entrenando con el primer equipo. El belga ha sido baja durante toda la campaña producto de una lesión muscular en el tendón de la corva que lo mantuvo al margen de la competición desde el 11 de agosto de 2023.

El equipo del estratega español ya se alista para arremeter en la lucha por el título de Premier League con una sola certeza: ya estarán en ventaja al no perder ningún jugador por las copas que se disputarán en territorio africano y en el continente asiático.