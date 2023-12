Un récord más a la lista: el idilio de Pep Guardiola con el Mundial de Clubes

La última Copa Mundial de Clubes de la FIFA con el actual formato de siete equipos (uno por confederación más un anfitrión), se acabó en 2023 con el título del Manchester City. Este viernes, en Arabia Saudita, el equipo inglés no tuvo mayores contratiempos para superar al Fluminense por 4-0 y quedarse por primera vez con el certamen. Dicho de otro modo, el ganador de la Champions League apabulló al monarca de la Copa Libertadores, agigantando la hegemonía que la UEFA tiene sobre la Conmebol en este torneo. Hace 11 años que el representante de Sudamérica no es el campeón.

Uno que está acostumbrado a ganar y que no deja de hacerlo es Pep Guardiola. El entrenador de los Ciudadanos se ha transformado en un coleccionista de récords. Posee una lista interminable de éxitos individuales y colectivos. Y en Medio Oriente sumó uno más. Alcanzó por cuarta ocasión el trofeo del Mundial de Clubes, situación que lo coloca como el técnico más ganador de la competición, superando a colegas igualmente laureados.

“Para estar en la final del Mundial de Clubes hay que hacer cosas increíbles como ganar la Champions. Puede ser la única vez en la vida en que la juguemos”, declaraba el catalán en la previa. Con posterioridad, cumplió con el favoritismo y se quedó con una copa que no conseguía en lo personal hace 10 años.

En 2009 fue el primer Mundial de Clubes como DT, al mando del Barcelona. En Emiratos Árabes, le ganó la final en el alargue a Estudiantes de La Plata, definición en la cual Lionel Messi convirtió un gol de pecho. Ese plantel culé lograría el Sextete. En 2011 llegó la segunda, nuevamente con los azulgranas. En Japón, el Barcelona goleó 4-0 al Santos de Neymar. Después, en 2013, llegó su primera vez con el Bayern Múnich. Los bávaros se quedaron con el trofeo tras superar 2-0 al Raja Casablanca de Marruecos. La lógica no se dio esta vez y el campeón de América, que era el Atlético Mineiro de Ronaldinho, se quedó en semifinales. Una década más tarde, llegó la cuarta estrella para Pep.

Superó el registro del italiano Carlo Ancelotti, quien ha logrado en tres ocasiones el Mundial de Clubes (2007, 2014 y 2022) con dos elencos diferentes: el Milan y el Real Madrid. En el escalafón aparece Zinedine Zidane en la tercera posición con dos títulos (2016 y 2017), ambos como estratega merengue.

Guardiola se deshizo en elogios hacia su escuadra, tras conseguir su quinto título del año, algo inédito para un equipo de Inglaterra. El City es campeón vigente de la Premier League, la Copa FA, la Champions, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. “Lo que hemos hecho es un logro extraordinario”, declaró.

“Ganar este trofeo significa ser el mejor equipo del mundo. Nuestros jugadores, nuestros entrenadores, nuestro personal técnico, todos ellos trabajan duro todos los días para lograr estos éxitos”, añadió. “De lo que más orgulloso me siento es de siempre estar luchando. No me importa cuánto ganemos. No me importa qué trofeos levantemos. Lo importante es estar ahí de nuevo para luchar por el próximo”, continuó el ex Barcelona, que no para de ganar.