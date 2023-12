Ministra Orellana vuelve a criticar fin del arraigo de Jordhy Thompson y avisa que la víctima pidió no seguir con el juicio contra el delantero

La decisión de la Justicia de suspender la medida de arraigo nacional, previo pago de 100 millones de pesos, a Jordhy Thompson fue nuevamente criticada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana.

La secretaria de Estado afirmó que seguirán acompañando a la víctima y estableció cuál debería ser la prioridad en estos casos. “Hay muchos intereses económicos de por medio, de representantes, de clubes, etcétera... Y es algo que cobra mucha relevancia y se habla de la carrera y los excedentes que dejaría para el club, pero eso no son los focos para nosotras. Para nosotras el foco es el bienestar y la seguridad de nuestra víctima y no una carrera futbolística”, sentenció.

Luego la representante del Gobierno agregó que “en estos casos, hay muchos riesgo de reincidencia. Ahora -quizás- con medio mundo de distancia baja el riesgo y es por eso que nuestra representada tiene la voz cantante de evaluar lo que prefiere hacer. Pero este es el tercer delito más denunciado a nivel nacional y es una limitante muy fuerte para el desarrollo de nuestro país”.

Eso sí, Orellana aclaró que la expareja del deportista decidió no continuar con las acciones judiciales y entregó los argumentos en los que está basada esta determinación. “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado nuestra representada y es lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, anunció.

Acto seguido, también explicó cuál era la visión de su ministerio con respecto a esta acción de la demandante. “Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa y en ese sentido, nosotros siempre vamos a respaldar las decisiones de las mujeres adultas. Ellas son libres de decidir si quieren seguir o no con un proceso judicial, por eso este tipo de delito tiene mucha importancia la voluntad de la mujer”, sostuvo.

Sin embargo, eso no quita que se siga trabajando a nivel de clubes para que estos hechos no se repitan. “Hay instituciones a nivel internacional que tienen cláusulas de este tipo y con la Universidad de Chile estamos haciendo charlas para las distintas categorías, sobre todo a niveles formativos, para prevenir estos delitos”, relató.

Luego la ministra llamó a no olvidar que el femicidio y la violencia de género, lamentablemente, se produce de manera transversal en nuestra sociedad y concluyó que “la idea es visibilizar este crimen, porque pasan muchas cosas para que ocurra un femicidio, no sólo la presencia de un agresor y una víctima que no logra salir de ahí”.