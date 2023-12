“Lo encuentro nefasto, así es la justicia en Chile”: expareja de Jordhy Thompson se lanza con todo tras la suspensión del arraigo nacional

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión de suspender por seis meses la orden de arraigo nacional que había en contra del futbolista de Colo Colo Jordhy Thompson, quien enfrentó un proceso por violencia intrafamiliar luego de ser denunciado por su expareja. El jugador deberá pagar 100 millones de pesos. La determinación de la justicia causó gran revuelo.

“Yo creo que aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer”, dijo sobre este caso la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

Este martes también habló precisamente la expareja de Thompson, quien se mostró evidentemente decepcionada: “Encuentro nefasto y así es la justicia en Chile, no se puede esperar más”, comenzó diciendo la joven a Chilevisión.

Además, está enterada de la partida del jugador a Rusia, para fichar por el FC Orenburg: “Él no va a volver, obviamente no va a volver, por lo mismo lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada. Quedo tranquila porque se va y listo, pero igual da rabia, o sea puede hacer de todo siempre. Él nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Obviamente la estrategia de Colo Colo era mandarlo para afuera para que acá no lo condenaran”.

Jordhy Thompson, esposado y custodiado por gendarmes en la audiencia de formalización. Foto: Agencia UNO.

“Acá nunca se ha hecho justicia con nada, entonces por lo mismo a otras también les da miedo denunciar, porque al final las más criticadas somos nosotras”, agregó la mujer.

“Le pidieron hasta fotos”

Además, acusó una insólita situación por parte de los funcionarios de Carabineros que lo tomaron detenido: “Ni siquiera lo sacaron esposado, salió con el Carabinero caminando como Pedro por su casa. Obvio si le pidieron hasta fotos, por eso digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos”.

Por último, la joven expuso su última conversación, la noche en que detuvieron al futbolista: “Me dice ‘amor, qué onda’; luego le respondo ‘a mí no me hables más, nunca se me va a olvidar cómo no me dejabas respirar’; me dice ‘mi vida, pero tengo mucho miedo’, ‘y el miedo que sentí yo de tus golpes siempre’, le contesté. Y me dijo ‘no, mi vida, sólo te pido que no volvamos a lo de antes, di que fue una simple pelea, porfa, que no quiero perder mi carrera’”.