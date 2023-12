El Manchester City aplasta a Fluminense y es el campeón del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de la FIFA tiene un campeón inédito. Se trata del Manchester City. En Arabia Saudita, el conjunto inglés se convirtió en el nuevo monarca de la competencia, en la última edición con su actual formato. Hacia 2025, estrenará un renovado rostro en Estados Unidos, con 32 elencos. Este viernes, los Ciudadanos derrotaron holgadamente por 4-0 al Fluminense.

Ambas escuadras no tuvieron mayores inconvenientes en las semifinales, para avanzar al duelo definitorio. Mientras el City superó al Urawa Reds de Japón, los cariocas vencieron al Al Ahly egipcio. Era la final lógica, el cara a cara esperado entre el ganador de la Champions League y el monarca de la Copa Libertadores. Eso sí, un nombre estelar no estuvo presente en el campo: Erling Haaland. De igual manera, Pep Guardiola no necesitó al noruego para quedarse con el cetro.

Ante la ausencia del ex Borussia Dortmund, Julián Álvarez tomó la posición de centrodelantero y cumplió apenas arrancó el juego. El argentino se demoró 40 segundos en abrir el marcador, capturando un rebote tras un remate de Nathan Aké que dio en un poste. El Araña definió nada menos que con el pecho, ante un arco al descubierto.

Durante la primera parte del encuentro, sorprendió la arriesgada postura del Flu de jugar por bajo dentro de su área, tratando de no regalar la pelota, pese a la presión alta del rival. En los 27′ llegó el 2-0 de los británicos, gracias a un autogol de Nino, quien desvió un centro bajo de Phil Foden. Las estadísticas fueron parejas en los 45′ iniciales, sin un dominio marcado, sin embargo el Manchester City pegó en los momentos precisos y no sufrió administrando la ventaja.

En la segunda parte, el equipo de Guardiola encontró el 3-0 en los 72′ con la aparición de Foden, arremetiendo por el centro tras un centro rastrero de Julián Álvarez. Si el juego parecía sentenciado con el 2-0, después del tercer gol se acabó. Pero faltaba algo más. En los 88′, otra vez Álvarez asomó para el 4-0 definitivo. Final del partido y una copa más para el City de la mano del entrenador catalán.

En 2021 había sido la última vez que un equipo de Inglaterra obtuvo el Mundial de Clubes. En aquella edición fue el Chelsea, que superó en la definición al Palmeiras.

Una vez más, la Conmebol desperdicia la chance de volver a tener dentro de los suyos al “mejor del mundo”, más allá del favoritismo que tenía el City para esta confrontación. Desde 2012 que un elenco sudamericano no es el campeón del Mundial. Fue Corinthians, que derrotó por 1-0 al Chelsea.