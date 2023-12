Los detalles del plan de trabajo (que incluyó refuerzos) que Sebastián Abreu le presentó a la U

Universidad de Chile continúa su ardua tarea de encontrar un entrenador tras la salida de Mauricio Pellegrino. Los azules esperan este 2024 mejorar sus últimas campañas, y para eso el principal candidato es Gustavo Álvarez, adiestrador que recientemente se coronó campeón con Huachipato. Sin embargo, la cláusula de salida que tiene el argentino en el club acerero (800 mil dólares) ha complicado las negociaciones.

Por lo mismo, ante estas dificultades, ahora varios candidatos comienzan a aparecer en el horizonte. Uno de ellos es Sebastián Abreu, quien reveló que incluso tuvo una conversación con Azul Azul.

“Una linda charla de una hora y media de fútbol, de la importancia de un equipo grande de la índole de la U. De la importancia que tiene después de tres años peleando el descenso y un último donde no se entro a ninguna copa. Todo eso ver cómo lo absorbe un futbolista, porque hay mucha responsabilidad. Fue linda, un placer y para mí es un orgullo que interpreten que estoy en las líneas que busca el club”, comenzó diciendo el uruguayo a ESPN.

Hasta dio nombres

Abreu hasta se atrevió a dar posibles nombres que podrían ser fundamentales en un eventual arribo al equipo estudiantiles: “Por ahí tener un volante como Marcelo Díaz, que maneja los tiempos y tiene ese diálogo de zaguero y ofensivos. Toselli vence contrato, Casanova vence contrato, entonces hay mucho aspecto para la formación”.

Por último, declaró que busca una escuadra con la que se identifiquen hinchas y jugadores: “Si me das un equipo para tener, en sociedad con el club porque no es darme las llaves del club y después me voy, sino que tiene que ser consensuado. Un equipo para que no solo se identifique el hincha, sino también los jugadores. Y de ahí para afuera”, cerró.