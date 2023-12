Dura derrota de la ANFP: los clubes le dan un portazo a la propuesta de Milad de reducir a la mitad el presupuesto 2024 del Fútbol Joven

Los clubes chilenos tienen visiones diferentes en numerosos aspectos, pero hay uno en el que suelen coincidir plenamente: la necesidad de fortalecer la formación de jugadores y las divisiones inferiores. Por eso, cuando Pablo Silva, gerente general de la ANFP, propuso reducir en un 50% el presupuesto del Fútbol Joven para el año 2024, la sorpresa y la indignación se apoderó del Consejo de Presidentes.

El hecho ocurrió hace poco, específicamente, el miércoles 29 de noviembre. Ese día, los timoneles estaban citados para aprobar o rechazar la previsión financiera para el próximo ejercicio. Todo iba más o menos bien hasta que el directorio de Pablo Milad realizó la polémica propuesta de recortar de forma drástica el gasto correspondiente al torneo de series menores, lo que descolocó a los dirigentes presentes en la sede de Quilín.

El encargado de explicar los detalles de la controvertida medida fue Pablo Silva, exdirector ejecutivo de Carlos Heller en Azul Azul. De acuerdo a sus palabras, si en 2023 los costos del Fútbol Joven alcanzaron los $ 4.000 millones, para la siguiente temporada ese monto solo llegaría a los $ 2.000 millones. ¿La razón? Un nuevo formato de competencia le permitiría a la asociación ahorrarse una gran cantidad de dinero.

La molestia del Consejo

De inmediato, los presidentes de los clubes expresaron su rechazo a la idea propuesta por la mesa del curicano. El salón plenario se llenó de críticas hacia las autoridades del balompié nacional. Uno a uno fueron tomando la palabra los consejeros presentes ese día. Todos manifestaron su profunda preocupación por la propuesta, ya que iba en una dirección totalmente opuesta a las necesidades y urgencias del fútbol chileno. Además, mientras no se conociera el nuevo sistema de torneo, era imposible aprobar una reducción de costos. De esta forma, en apenas unos minutos, los consejeros dieron vuelta la situación y le dieron un portazo al directorio, en tiempo récord.

“El desarrollo del fútbol chileno pasa por robustecer el fútbol formativo. Ese es el proyecto basal de Unión Española y, por lo mismo, nos parece inconcebible reducir el presupuesto al Fútbol Joven. Hay otras asignaciones posibles de ajustar a nivel presupuestario, pero los recursos a las áreas formativas deben crecer progresivamente”, sostiene Cristian Rodríguez, gerente general del club hispano.

“Evidentemente, no esperábamos una propuesta de esa índole y estamos seguros de que será rectificada. Es esencial tener una política que apunte a mejorar las condiciones en que se realiza la práctica deportiva en Chile. Nos oponemos a cualquier intento que vaya en otro sentido”, advierte.

Felipe Muñoz, presidente y dueño de Rangers, entrega más detalles de la problemática y critica que haya dos comisiones que trabajen de forma paralela para una misma labor. “Cuando el directorio presentó el presupuesto, dijo que habría modificaciones en el sistema de torneos del Fútbol Joven, que implicarían una rebaja en los costos de traslados y alojamiento que subsidia la ANFP. Como Consejo dijimos que aún no conocíamos el nuevo sistema de campeonato que va a proponer esta comisión de Fútbol Joven, que es una comisión que armó Jorge Guerrero (director de desarrollo técnico de la ANFP), distinta a la que se nombró en el Consejo de Presidentes”, revela.

“En esa comisión ha estado trabajando gente distinta a la nombrada por el Consejo. Y la que nombró el Consejo solo se ha juntado dos veces: una en marzo y justo otra antes de esta reunión. Por ende, no podíamos aprobar una reducción de presupuesto en esos ítems sin conocer antes los sistemas de torneos del Fútbol Joven, los que además pueden ser rechazados”, explica el empresario.

Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, fue otro de los presidentes que tomó un rol activo en la discusión. “El directorio, al presentar el presupuesto del 2024, incluyó una rebaja importante en el presupuesto del Fútbol Joven. Fuimos varios presidentes los que no estuvimos de acuerdo, porque la idea era que, a principio de cada mes, se nos entregaría una determinada cantidad de dinero para cubrir viajes y colaciones, algo de lo que habitualmente se ocupa el directorio, a través de órdenes de servicio. Esa metodología hacía que los clubes tuvieran que invertir más dinero del que tienen presupuestado para este ítem”, acusa el directivo.

“Ante la opinión de muchos de nosotros, el directorio entendió que esa decisión era equivocada y Pablo Milad indicó que se retornara al presupuesto de la última temporada. Fue lo más criterioso. Una medida así era desafortunada para el Fútbol Joven”, afirma el timonel aconcagüino.

Jorge Contador, mandamás de Coquimbo Unido, también es crítico y pide aumentar el gasto en formación. “No duró nada la propuesta. Se la dimos vuelta de inmediato. No estábamos de acuerdo. Incluso, necesitamos que se invierta más y más en los jóvenes, que son el futuro. Esto va en contra de nuestro proyecto como club. Estamos haciendo un trabajo fuerte en las divisiones menores, invirtiendo en indumentaria, nutrición, en todo lo que vaya en beneficio de los niños. Necesitamos el apoyo de la ANFP, principalmente, en traslado”, exclama.

Marcelo Pérez, principal autoridad de Cobreloa, reclama más apoyo de la ANFP para solventar los gastos que implica el torneo de divisiones menores: “Todo proyecto del Fútbol Joven es importante. Lamentablemente, hemos tenido dificultades. El campeonato chileno es muy largo y el costo es altísimo. Falta estructura general. Nosotros tratamos de sacar esto adelante. La competencia juvenil es cara; los traslados son carísimos. Lo importante es que no se bajó el presupuesto”.

“Eso se zanjó ahí mismo y se presentarán cifras corregidas. Ellos lo tienen que corregir. Ahí está el futuro de nuestro fútbol, pero no quiero seguir hablando de este tema”, señala Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins.

En ese momento, la FIFA aún no anunciaba a Chile como organizador del Mundial Sub 20 y tampoco se aprobaba el aumento a seis extranjeros para 2024. “Yo propuse que los jugadores juveniles que van a préstamo no sumen como minutos juveniles jugados en otro club. De manera que te obliguen a sumar los minutos con jugadores formados en casa, lo que obliga a los clubes a invertir en su fútbol joven. Perdimos esa votación”, lamenta Felipe Muñoz.

La versión de Quilín

El Deportivo le consultó al ente rector del fútbol chileno por las razones que tuvo para proponer una disminución del 50% del presupuesto del Fútbol Joven para 2024: “Uno de los principales objetivos de la ANFP es fortalecer el fútbol formativo tanto a nivel de selecciones como también, incentivando el importante trabajo que en este ámbito desarrollan los clubes. En ese sentido nuestra propuesta apuntaba a mejorar la gestión del financiamiento del fútbol formativo, generando nuevos convenios, auspicios y generando el interés de distintas marcas que quieran invertir en el desarrollo de las series menores del fútbol”.

“Eso es lo que hemos trabajado como ANFP. De hecho, en 2023 aumentamos en un 70% el número de partidos en el fútbol formativo llegando a más de 6.400, siendo la federación que más partidos disputa en Sudamérica, y la que más invierte en fútbol formativo”, afirma la institución.

“En materia de competencias internacionales, el año pasado organizamos el Sudamericano Sub-20 femenino en La Calera, el 2023 organizamos la Copa Libertadores Sub-20 masculina en Coquimbo y La Serena, y ya estamos trabajando en el Mundial Sub-20 para 2025″, añade.

“El proyecto de fútbol formativo para los próximos años apunta a continuar avanzando en el fortalecimiento de los campeonatos de las series menores. Por ejemplo, en fútbol precompetitivo se extenderá el programa FIFA Football for Schools a la mitad del país; en fútbol de iniciación se aumentará el plan de iniciación a cuatro regiones de manera permanente, potenciando la participación de niñas; en fútbol infantil se aumentará el plan actual de sub 11 y sub 12 en la zona de la Región del Bio-Bio y se avanzará en establecer las bases para una tercera zona del país, en paralelo se separará según niveles en las categorías sub 13 y 14 para lograr competencias de alto nivel antes del salto a las juveniles”, indica la entidad.

“En materia de fútbol Juvenil, se avanzará en consolidar la categoría sub 16 femenina. En Fútbol Proyección se avanzará en transformar esta categoría en un intermedio entre juveniles y profesionales, entre otras iniciativas”, cierra la ANFP.