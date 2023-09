“Dicen que no pueden garantizar el funcionamiento de la ANFP”: Pablo Hoffmann y la crisis económica en Quilín

La ANFP atraviesa por un delicado momento económico. Se esperaba que las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 ayudara, en algo, a las complicadas finanzas en Quilín. Sin embargo, se han vendido apenas un 20% de los abonos para ver a la Roja en el camino mundialista en los duelos de local durante este 2023. Sobre este delicado presente habló Pablo Hoffmann, presidente de O’Higgins.

El dirigente mostró su preocupación por la poca información que han proporcionado en Quilín sobre este difícil momento: “La ANFP no ha dado a conocer los estados financieros. Ha habido información alarmista y eso es problema de la ANFP por no informar. Hace años viene en una situación estrecha. La situación había empeorado ya en 2022 respecto a 2021. Los auditores dicen que no pueden garantizar el funcionamiento porque el capital de trabajo es muy negativo, con pasivos reales”, dijo a radio ADN.

El dirigente lanzó una advertencia: “Ya hemos consumido un gran adelanto de los contratos ya suscritos y facturas factorizadas de forma importante. Sólo quedan los ingresos por los partidos de local de Chile en clasificatorias. No tenemos un buen panorama a futuro. Si nos va mal en clasificatorias o castigan al público, más fregados vamos a estar”. Además, agregó: “El gerente de finanzas fue despedido porque lo encontraron alarmista, cuando en rigor fue leal con sus empleadores al decir que la situación económica está muy mal”.

Hoffmann también se refiere a los preocupantes informes de los auditores encargados de gestionar las finanzas: “La ANFP tiene pasivos por 52.300 millones de pesos hasta el 31 de diciembre del 2022. Los auditores ponen en duda la continuidad de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”.

A pesar de todo lo anterior, el mandamás de los rancagüinos confía en que la ANFP no quebrará, y pide que este problema sea capaz de solucionarse sin la presencia de gente que no es del fútbol: “Es una situación muy mala, pero veo muy improbable que la ANFP quiebre por esto. Lo que preocupa es que los clubes no hayan tomado consciencia de la situación (…) Lo que menos quisiera es que interviniera gente que no es del fútbol. Esto tendría que ser solucionado por el Consejo de Presidentes. Tenemos que exigir la información que necesitamos. Prefiero que lo arreglemos nosotros a que entre el Ministerio de Justicia”.