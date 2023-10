Presidente de San Felipe se lanza contra sus jugadores y les ofrece hasta combos: “Yo juego y corro más que ellos”

El ambiente en Unión San Felipe no es el que se esperaría de un equipo que alcanzó a obtener el último cupo para la liguilla de la Primera B que entrega como premio al ganador el pase a la Primera División.

Los del valle del Aconcagua cerraron la fase regular con una derrota como locales por la cuenta mínima contra Deportes Puerto Montt, que termino descendiendo a la Segunda División.

De esta forma, y gracias a otros resultados, consiguieron terminar la competencia en el octavo lugar. Claro que el rendimiento de las últimas fechas no tiene para nada contento al presidente de la institución Raúl Delgado que incluso llegó a ofrecer combos.

En conversación con Radio Aconcagua el directivo se fue con todo en contra de sus futbolistas después de seis fechas sin victorias. “Los jugadores tienen que ser más profesionales, esta es la realidad. Todos tienen que ser más profesionales, el cuerpo técnico también. Analizaremos un cambio de cuerpo técnico para la liguilla. Yo no descarto nada”, comentó.

“Salvo que le hagamos una transfusión de sangre a los jugadores y reaccionen porque la verdad creo que yo juego y corro más que ellos. Y eso que soy un hombre grande”, añadió a continuación.

Y agregó: “Hay que preguntarle al entrenador, a los jugadores, yo no entro al vestuario. Los que me conocen saben que yo no entro al vestuario. Después del partido con Santiago Wanderers (fecha 21, 5 de agosto) se derrumbó todo”.

“Fue muy mala campaña, un bajón muy pronunciado. La gente dice que yo no quiero ascender, pero por el amor de Dios, ¿ustedes piensan que el presidente de un club se puede parar frente a los jugadores y decirles que no ganen?”, sostuvo.

Luego ofreció combos y despidos masivos al plantel. “Yo quisiera entrar al vestuario y cagarlos a trompadas a todos porque estoy recaliente por como jugaron. No existen, saben la limpieza que voy a hacer acá”, cerró Delgado.

Al final, el dirigente cumplió con uno de los puntos de estas palabras durante la jornada de este martes. A través de la cuenta de Twitter del club el elenco albirrojo comunicó la salida del cuerpo técnico antes de comenzar con la liguilla enfrentando a Santiago Wanderers.

“El Club Deportivo Unión San Felipe comunica oficialmente que se dio por finalizada la relación contractual con el cuerpo técnico del primer equipo”, informaron en un primer mensaje.

“Agradecemos enormemente a Juan Manuel López y Fernando Javier Marinelli por su trabajo y profesionalismo en todo este período y les deseamos lo mejor para su futuro. En las próximas horas será anunciado el nuevo cuerpo técnico”, cerraron.

Ahora que ya se definió el primer ascenso, que quedó en manos de Cobreloa tras salir campeón, el resto de clubes participantes de la liguilla de la Primera B deberán luchar por el segundo cupo.

De esta forma en cuartos de final Santiago Wanderers (3) enfrentará a San Felipe (8), Deportes Antofagasta (4) a San Luis de Quillota (7) y Deportes Temuco (5) a Deportes La Serena (6). Deportes Iquique (2) entrará directamente en las semifinales.