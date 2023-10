Clásico en Uruguay: Marcelo Bielsa enfrenta a Brasil, su gran Bestia Negra

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

Marcelo Bielsa, actual técnico de Uruguay, solo ha ganado uno de ocho partidos oficiales cuando enfrentó a Brasil. FOTO: AP.

Como DT de Argentina y Chile, el rosarino ha enfrentado al Scratch en ocho ocasiones en duelos oficiales: una victoria, seis caídas y un empate con derrota en los penales en la final de la Copa América 2004. Completan la fecha: Ecuador vs. Colombia, Perú vs. Argentina y Paraguay vs. Bolivia.