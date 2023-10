El duro análisis de Bielsa tras la igualdad de Uruguay en Colombia: “Tuvimos diez minutos de descontrol y desconcierto”

Uruguay logró un empate de oro en Colombia. No solo porque el equipo charrúa estaba contra las cuerdas, sino también porque se logró con un penal, en los descuentos.

En ese escenario, el técnico de la Celeste Marcelo Bielsa destacó la igualdad: “El punto tiene valor, lo conseguimos cerca de que el partido finalizar”.

Consultado por la eficacia de sus cambios en el segundo tiempo, el rosarino aseguró que “tuvieron un perfil ofensivo, porque íbamos perdiendo el partido. Después del gol de ellos, tuvimos diez minutos o 15 incluyendo el gol de descontrol y desconcierto, de desorden. Después, progresivamente, con Matías Vecino pudimos corregir un poco ese desequilibrio. Los últimos minutos fueron positivos”.

Pero el técnico también quiso destacar un par de nombres que le dieron carácter al equipo. Sin embargo, también reconoció que su escuadra se desdibujó en algunos pasajes.

“Hubo algunas actuaciones muy sólidas. Sebastián Cáceres y Ronald Araujo, por ejemplo, le dieron consistencia al equipo. Después, tenemos problemas en pelotas detenidas, algunas de las situaciones de gol del segundo tiempo también eran evitables”.

Sobre el mismo punto agregó que “tuvimos incoordinaciones, desorganizaciones defensivas cuando debíamos regresar de una pelota detenida, el partido tuvo muchos matices”.

En ese sentido, el Loco partió en dos el análisis de sus jugadores: “El primer tiempo jugamos mejor, el segundo nos costó aprovechar los momentos buenos. Después de que empatamos, si se prolongaba, las sensaciones del equipo eran buenas. Después de empatar, erramos un gol claro y ellos convirtieron. De a poco se fue corrigiendo, emparejamos al juego generando opciones de gol y terminamos obteniendo un empate justo”.

“Errores evitables”

Aunque Uruguay tuvo sus momentos en el partido. Con un juego directo y ofensivo, el equipo oriental perdió algunas ocasiones que fueron rescatadas por el técnico transandino.

“En un regreso de una pelota detenida a favor ellos encontraron una situación clara. Son errores evitables. La última del partido fue una pelota detenida peligrosa. En cuanto a los goles errados, siempre valoro haber conseguido la opción de hacerlo, después convertirlo o errarlo es de una importancia vital, la contundencia”, aseguró el técnico.

Además, el argentino insistió en que “en los términos de rendimiento del equipo se persigue crear situaciones y evitar recibirlas. En ese sentido, el partido fue parejo, tal vez alguna ocasión más a favor nuestra. Pero los dos palos de ellos fueron opciones muy claras. No podemos ignorar eso en el análisis”.

Requerido por la actuación de James Rodríguez, autor del primer tanto cafetalero, Bielsa reconoció que “sus antecedentes, virtudes y recursos son reconocidos por todos. Sinceramente creí que su forma actual no era como la que demostró en el partido, se pudo destacar, pese a jugar poco en Sao Paulo. No es una sorpresa por su jerarquía, pero sí sorprende de algún modo el hecho de que recién retoma la posibilidad de jugar con regularidad, eso es indispensable para adquirir un estado de forma para demostrar sus virtudes, que claro que las tiene”.

Otro de los temas que el DT tocó en la conferencia de prensa fue el calor y la humedad de Barranquilla: “Es difícil jugar a la temperatura y la hora, pero la dificultad es para los dos equipos, El espectáculo fue bueno, ya que los dos construyeron un buen partido de fútbol. Los futbolistas pudieron resolvieron las dificultades.

En el segundo tanto de los locales, la pelota rebotó en el brazo de James Rodríguez antes de habilitar a Mateus Uribe. Sin embargo, Bielsa no se quejó del arbitraje del chileno Piero Maza.

“Los encargados de juzgar tienen infinitos recursos tecnológicos para revisar la acción. No vale la pena agregar opiniones desde un lugar en que solo hay que respetar a los que importen justicia. Sobre todo, una vez que la decisión está tomada. Reviso tengo conclusiones, pero prefiero no hacerlo público. Mi punto de vista no aporta nada”, concluyó el rosarino.