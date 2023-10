La nueva locura del DT de Uruguay Marcelo Bielsa en la antesala del duelo en Colombia

Marcelo Bielsa tiene un desafío mayor como entrenador de Uruguay. La Celeste se mide ante Colombia en Barranquilla, en el inicio de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas,

La Tri y la Celeste abren la jornada a las 17:30 de Chile en un encuentro que no ha estado al margen de las polémicas. Como ha pasado desde que el rosarino tomó los destinos del cuadro oriental, una nueva locura del argentino rodea este nuevo compromiso.

De acuerdo con lo que publica la prensa uruguaya, el lateral José Luis Rodríguez quedó fuera de la convocatoria para la doble fecha de una manera, a lo menos, controvertida.

El Puma, como lo conocen en su equipo Vasco da Gama, fue anunciado como uno de los elegidos del Loco por todo lo alto en las redes sociales del popular cuadro carioca. Incluso, el jugador se trasladó a Montevideo para unirse al viaje final a tierras colombianos.

Sin embargo, Rodríguez no pudo hacer el recorrido a Barranquilla. Según la primera versión, el lateral no pudo embarcarse al no tener la vacuna para la fiebre amarilla, uno de los requerimientos para trasladarse a la nación caribeña. En ese escenario, quedó fuera de los 24 nominados y regresó a Río de Janeiro, tal como explicó su club de origen.

Una controvertida situación que, incluso, debió zanjar la dirigencia del fútbol de la Celeste. El directivo Carlos Manta aseguró que “el jugador se apresuró porque había una posible lesión de Bruno Méndez y se dejó pendiente la situación, dependiendo del grado de lesión, pero fue un golpe y no pasó a mayores”.

No es la única situación que deberá enfrentar el equipo rioplatense. El partido se disputará a las 15:30 locales (dos horas más en Chile), momento en que se espera una temperatura de 32 grados y casi 80% de humedad. Una situación que, incluso, incomoda al técnico de los locales Néstor Lorenzo.

“El tema del clima es preocupante y desgastante para todos, seguramente”, dijo el argentino, quien además analizó el duelo eliminatorio: “trataremos de continuar lo que hemos trabajado. Ser protagonistas, sobre todo, en casa. Uruguay es un rival difícil, intenso, que tiene muy buen juego directo. Pero bueno, vamos a tratar de tomar las precauciones para sacarlo adelante”.

Un horario que defienden en el país cafetalero, como se desprende de las palabras del histórico Carlos Valderrama: “ese horario es bonito, muy sabroso. A mí me gusta, porque lo tenemos que aprovechar. Eso sí, podemos jugar en la altura y en el calor, pero si la selección juega bien en cualquier parte del mundo va a ganar”.

Paraguay estrena DT

La Albirroja verá el estreno de Daniel Garnero tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, quien sumó un punto en las primeras dos fechas, la misma cosecha de Eduardo Berizzo en la Roja. El cuadro guaraní visita al campeón del mundo Argentina, a las 20.00 horas de Chile, en el estadio Monumental.

El equipo visitante no pierde en tierras transandinas desde 2012, cuando cayó por 3-1 ante el equipo que en ese entonces dirigía Alejandro Sabella, en la carrera por llegar a Brasil 2014. Sin embargo, la Albiceleste suma una racha de 23 partidos sin perder por Eliminatorias, la última derrota fue en 2017, en Bolivia.

A la misma hora, Bolivia tiene la obligación de lograr sus primeros puntos cuando reciba al equipo de Ecuador, que llega con confianza después de vencer con remontada por 2-1 al Uruguay de Bielsa para sumar sus primeros puntos que lo dejaron con cero, tras la sanción de -3 que impuso la FIFA por el caso de Byron Castillo.

“A la hora de hacer la convocatoria se analizan varios aspectos, y en el tema de la altura es una de ellas, más en una fecha como esta donde este asunto tiene un peso mayor. Así pensamos en jugadores que tengan una mayor adaptación”, explicó Félix Sánchez Bas, técnico del equipo de la mitad del mundo, quien extrañará a Pervis Estupiñán.

La tercera fecha la cierra el partido que protagonizará Brasil con Venezuela, el cual se disputará en el Arena Pantanal de Cuiabá, a las 21:30 horas de Chile, donde se espera una temperatura de 40 grados en Mato Grosso, según publica el medio Globoesporte.

En la previa del duelo, el goleador Neymar llenó de elogios al técnico Fernando Diniz, quien tendrá el cargo de DT del Scratch hasta la llegada de Carlo Ancelotti, en junio del próximo año, y quien ya dejó a Fluminense en la final de la Copa Libertadores.

“El técnico nos da libertad, no solo a mí, sino que a todos los jugadores y la confianza es lo más importante. Es un gran entrenador, uno de los mejores entrenadores que tenemos en el fútbol mundial, en mi opinión”, dijo el jugador del Al Hilal de Arabia Saudita.