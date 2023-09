Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia: “El estado del campo no nos ayudó; ayuda más al que corta y tira pelotazos”

Chile y Colombia igualaron sin goles en el Monumental, por la fecha dos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los cafetaleros, pese a que querían ganar, mostraron su conformidad por el punto que se llevan desde Macul y, además, su molestia por el estado de la cancha.

Esto último lo hizo saber en la conferencia de prensa el entrenador del combinado colombiano Néstor Lorenzo: “El estado del campo no nos ayudó, no ayudo a nadie a jugar bien, pero ayuda más al que corta y tira pelotazos y nosotros no estamos acostumbrados a eso. No tenemos gente con mucha altura para jugar así. Ese juego el primer tiempo lo perdimos. En el segundo tiempo, cuando nos juntamos y asociamos, me parece que fuimos superiores”.

Además, el adiestrador argentino efectuó un extenso análisis sobre el presente de la Roja: “Chile, desde afuera lo digo y con mucho respeto, está en un proceso de recambio que no es fácil”, comenzó diciendo. “Me acuerdo cuando comenzó este proceso exitoso en Chile había generaciones de juveniles muy buenos, y hoy no veo a los chilenos en esos primeros lugares de torneos juveniles, porque el jugador de Sub-15 nosotros queremos que ingrese con proyección de Selección mayor. Nosotros (en Colombia) también tenemos que mejorar en eso”.

James valora el punto

FOTO: AGENCIAUNO

Otro habló luego del partido fue James Rodríguez, uno de los emblemas de esta selección colombiana. El actual jugador de Sao Paulo se mostró conforme con el resultado: “Creo que Chile es un equipo fuerte aquí, que casi siempre gana. Es un conjunto que siempre va a la Copa del Mundo. Es un empate justo y nos vamos con cuatro puntos en estas fechas. Siempre cuando no se pierde es bueno”, comenzó diciendo.

El nacido en Cúcuta también tuvo palabras por la situación en que se encontraba el césped en el Monumental: “Al final el campo estaba en un mal estado, y los jugadores ven todo eso. Son dos selecciones que juegan bien al fútbol”.