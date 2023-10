Renny Vega: “Es extraño no ver a Claudio Bravo en el arco de Chile; es el mejor portero de Sudamérica”

Venezuela y Chile viven un nuevo capítulo en su historia en las Eliminatorias Sudamericanas. A las 18:00 horas, la Vinotinto recibe a la Roja por la cuarta fecha en la carrera por llegar a la Copa del Mundo 2026.

Una historia que tiene como último antecedente la victoria del equipo llanero por 2-1 en Caracas, el primer triunfo del equipo en casa en la historia contra su rival, el 17 de noviembre de 2020.

En ese partido, el arco chileno todavía tenía como dueño a Claudio Bravo, el meta que más veces defendió la portería nacional con 145 presencias, de las cuales 144 fueron como titular.

Una de las grandes ausencias en el actual proceso del técnico argentino Eduardo Berizzo. La negativa del jugador de viajar para los amistosos de junio ante Cuba, República Dominicana y Bolivia; frustró la presencia del golero del Betis en estas nuevas Clasificatorias.

Posterior a ese incidente, el propio técnico transandino salió a explicar las razones de la ausencia de un futbolista plenamente vigente en la liga española, a pesar de sus 40 años.

Encima, el deportista bético agregó un poco más de sazón en los últimos días, tras declarar en la radio hispana Onda Cero que, el hecho de ser titular en su club no pesa al momento de hacer las convocatorias del Toto.

“Cuando el rendimiento no significa absolutamente nada para competir a nivel de Selección, cuando tienes rendimiento y no tienes posibilidad de entrar en una nómina, al final poco puedes hacer”, aseguró el oriundo de Viluco.

“Se extraña a Bravo”

Uno de los jugadores que lo enfrentó en varias ocasiones es uno de los goleros históricos del equipo venezolano. El exmeta Renny Vega, quien jugó en Colo Colo en 2012, disputó 64 partidos con su camiseta nacional.

Desde Caracas atiende el llamado de El Deportivo. De inmediato, se muestra sorprendido por la ausencia del histórico golero bajo los tres palos del seleccionado chileno.

“Me enteré de la nómina de Chile y me llamó la atención no ver a Claudio Bravo entre los convocados. Yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo, sobre todo por todo lo que ha aportado al puesto”, dice el exgolero.

Asimismo, aclara que “es extraño no ver a Bravo en el arco de Chile; para mí, es el mejor portero de Sudamérica. Sin embargo, su ausencia son cosas personales, que uno no maneja. Si me preguntas a mí, debería estar, por todo lo que significa, pero es una cuestión interna”.

Vega, además, dice no estar al tanto de los problemas que han impedido al chileno jugar son su equipo nacional. Aunque tampoco desconoce sus méritos para asistir.

“Se nota cuando no está en su selección, ha sido referente por muchos años. Ha sido campeón con su escuadra como capitán, y eso también lo pone en otro ámbito”, afirma el venezolano.